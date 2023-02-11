ماثيو ديلماس يتصدر «دولية الفجيرة للرماية الجبلية»

المصدر: الفجيرة - وام

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أسفرت نتائج اليوم الثاني لبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية التي تقام في وادي غوب بدبا الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عن تصدر ماثيو ديلماس الفئة المفتوحة بـ 128 نقطة، تبعه دومنيك غروس (127 نقطة)، ثم انطوني ماتريس (126 نقطة)، وفي فئة النساء تصدرت بيتريس لابارا ( 118 نقطة، وتلتها ماديسون شارب (117 نقطة)، وكاتوسيكا سبادا (114 نقطة.)

وفي فئة الناشئين حقق جوزيف فانيزي الصدارة بـ 123 نقطة، ثم وليام بيج (114 نقطة)، واكسفير روسيل (112 نقطة)،وفي فئة الرجال تصدر تستورت كلارك و،فيرغليس قريب (118 نقطة) وتلاهما أليساندرو غياتاني ( 117 نقطة).

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