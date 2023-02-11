اكتمال المربع الذهبي في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تأهلت المصنفة العالمية الـ29، الصينية تشينوين تشنغ، إلى نصف نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها على المصنفة الثامنة عالمياً داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد 1/6 – 2/6، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، التي أقيمت أول من أمس في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، بمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.

وتمكنت اللاعبة الصينية الواعدة تشنغ من تحقيق الفوز على كاساتكينا، حيث سيطرت على مجريات المباراة من بدايتها، على الرغم من محاولات كاساتكينا التي نافست بقوة لكسب نقاط التعادل. ويعد هذا الانتصار لتشنغ هو الانتصار الثالث في مسيرتها المهنية على واحدة من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي، بعد فوزها على كل من أُنس جابر في تورنتو، وباولا بادوسا في طوكيو.

وفازت المصنفة التاسعة عالمياً السويسرية بليندا بنشيتش على المصنفة العالمية 49 الأمريكية شيلبي روجرز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 – 2/6، وخسرت الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة الـ10 من المصنفة 14 عالمياً البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/3 – 3/6 – 2 /6، بعد مباراة قوية من الطرفين، وفشلت المصنفة الـ11 عالمياً فيرونيكا كوديرميتوفا من التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد خسارتها من مواطنتها ليودميلا سامسونوفا المصنفة الـ19 في آخر لقاءات دور الثمانية.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي «الفردي»، السبت، لمعرفة المتأهلتين للمباراة النهائية، حيث تلتقي المصنفة التاسعة عالمياً السويسرية بليندا بنشيتش باللاعبة البرازيلية المصنفة 14 عالمياً بياتريس حداد مايا الساعة 6 مساءً، يلي ذلك لقاء الصينية تشينوين تشنغ ضد الروسية المصنفة الـ19 عالمياً ليودميلا سامسونوفا.

وفي منافسات الزوجي، فازت الرومانية مونيكا نيكوليسكو، واليابانية ميو كاتو أمام الصينية يانغ تشاوشوان، والروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /1 – 6 /3. وبعد هذا الفوز المستحق، يواجه الثنائي الفائز البرازيلية لويزا ستيفاني، والصينية شواي تشانغ في نصف النهائي، في حين تواجه اليابانية شوكو أوياما، والتايوانية تشان هاو تشينغ، الأمريكية ديزيرا كراوزيك، والمكسيكية جوليانا أولموس.

ويسدل اليوم الأحد الستار على منافسات النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات (500) نقطة، بلقاء نهائي الفردي، ولقاء نهائي الزوجي على الملعب الرئيسي في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

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