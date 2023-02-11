"مبادلة" تتبرع بعائدات تذاكر بطولة التنس لصالح "جسور الخير"

المصدر: وام

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار دعمها لجهود إغاثة المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، لتواكب بهذا الجهود الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم يد العون والمساعدة، والتخفيف من الآثار الكبيرة التي خلّفها الزلزال على الشعبين التركي والسوري.

وأعلنت الشركة تبرعها بعائدات تذاكر الدورين النهائي ونصف النهائي من بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة" لتنس للسيدات، المقامة حالياً بمدينة زايد الرياضية، لصالح حملة "جسور الخير" التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

وتتيح "مبادلة" بهذا الفرصة لمتابعي ومشجعي رياضة التنس للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية ودعم جهود الإغاثة.

وكانت لاعبة التنس السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة التاسعة عالمياً واصلت انطلاقتها الناجحة في البطولة، وتأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة بفوزها على الأمريكية شيلبي روجرز المصنفة 49 للبطولة 7-6 و6-2 في الدور ربع النهائي.

وتقام منافسات النسخة الأولى من البطولة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ذات الـ500 نقطة، بمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.

كما تأهلت الصينية تشين وين تشينج المصنفة 29 عالمياً لنصف نهائي بفوزها على داريا كاستكينا المصنفة الثامنة عالمياً 6-1 و6-2.

وفي مباراتين أخريين بربع النهائي، فازت البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 14 عالمياً على إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان، المصنفة العاشرة عالمياً 3-6 و6-3 و6-2، والروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 19 عالمياً على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 11 عالمياً 6-3 و6-3.

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