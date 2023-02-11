السباق الصحراوي مسك ختام «السلم للدراجات» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تختتم مساء اليوم فعاليات الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي يقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ، رعاه الله، وينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بإقامة السباق الصحراوي المفتوح «للهواة والمحترفين» بمشاركة 227 درّاجاً من 30 جنسية من بينهم 205 هواة و22 محترفاً من 39 فريقاً بواقع 33 من الهواة و6 من المحترفين.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مساراً يمتد لمسافة 50 كلم وسط الطبيعة الخلابة لمحمية المرموم ومنطقة السلم في قلب أرياف وبراري دبي، حيث يتضمن المسار تحديات متنوعة بمناطق الكثبان الرملية والصخرية، والبرك المائية والمسارات الصعبة، وغيرها مما يضفي طابعاً تنافسياً يتطلب مهارات بدنية متعددة بأسلوب شيق.

وتم تخصيص جوائز تبلغ 310 آلاف درهم لأصحاب المراكز الأولى، ويحصل البطل في فئة المحترفين على 40 ألف درهم، والثاني على 30 ألفاً، والثالث 20 ألفاً، والرابع 15 ألفاً، والخامس 10 آلاف، والمراكز من 6 إلى 15 على 5 آلاف لكل منهم، فيما يحصل بطل فئة الهواة على 30 ألف درهم، والثاني 20 ألفاً، والثالث 15 ألفاً، والرابع 10 آلاف، والخامس 7,500 درهم، والمراكز من 6 إلى 15 على 5 آلاف لكل منهم.

وضم الموسم السابع لبطولة السلم 7 سباقات متنوعة للهواة والنخبة من الرجال والسيدات، إلى جانب السباقين الصحراويين، بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين درهم، وسط مشاركة نحو 1000 متسابق من الجنسين، مما يعكس مساهمة البطولة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص، وتعزيز تواجدها وأهميتها من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: يسعدنا أن يكون الختام مع سباق حافل بالتحديات التي تجمع بين قوة التحمل البدني والمهارة في قيادة الدراجة على مسارات ذات أرضيات مختلفة ومن بينها البرك المائية، إلى جانب حمل الدراجة والجري وصعود المرتفعات وسط محمية المرموم الطبيعية.

ضمن أرياف وبراري دبي الأجمل والأكبر من نوعها ذات الطبيعة الساحرة ومحمية الحيوانات والطيور النادرة إلى جانب كونها أصبحت ذات شهرة عالمية كونها ملتقى هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وسباقاتها السنوية المتنوعة.

كما أنها ملتقى سباقات بطولة السلم سنوياً وتضم مسارات متنوعة تتطلب من الدراجين المشاركين قدرات بدنية ومهارة بالقيادة في مختلف أنواع سباقات الدراجات الهوائية، حيث حرصنا في الموسم السابع على غرار المواسم التي سبقته في مواصلة التنوع في أنواع السباقات وإقامة أكبر عدد لتشمل جميع الفئات من الجنسين وبمختلف القدرات والتخصصات، وكلنا ثقة أن يكون السباق الصحراوي المفتوح بنفس نجاحات بقية سباقات هذا الموسم.

وسبق أن شهد الموسم السابع إقامة السباق الصحراوي للإماراتيين خلال يناير الماضي، وتوج عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بطلاً لفئة المحترفين، وجاء زميله محمد المطيوع ثانياً، وجابر المنصوري «ماي ووش» ثالثاً، وحصد ياسر البلوشي من شرطة دبي المركز الأول لفئة الهواة، يليه زميله سعيد حسن وحل ثالثاً راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا.

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