50 محملاً في سباق أدنوك للشراعية 22 قدماً اليوم

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ينطلق في الثالثة مساء اليوم، سباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، من منطقة عالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية باتجاة خط النهاية عند سارية العلم على كورنيش أبوظبي.

حيث يتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويعد الجولة الثانية لهذه الفئة، ويشارك فيه أكثر من 50 محملاً على متنها بحارة شباب من مختلف إمارات الدولة، في منافسة على اللقب، والتي دائماً ما تكون حماسية مليئة بروح الشباب والتحدي، وقد رصدت جوائز قيمة للفائزين والحاصلين على المراكز المتقدمة.

وينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباق ضمن برنامج الموسم البحري وفعاليات العام 2023، التي تتضمن العديد من السباقات التراثية للفئات المختلفة، ويعمد النادي في ذلك للمساهمة في دعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري، وتعريف البحارة الشباب بأسراره، والتي تناقلها الأجداد والآباء، جيلاً بعد جيل خلال حلهم وترحالهم.

وشهدت الجولة الأولى، تتويج المحمل «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسط مشاركة أكثر من 50 محملاً.

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