شين برين يفتتح انتصارات «دولية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حقق الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد «كان ياما كان» الانتصار الأول في منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، ضمن فعاليات منافسات بطولة الشارقة الدولية (23) لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي انطلقت صباح أمس. وافتتح الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد «كان ياما كان» الانتصار الأول في منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين.

والتي أقيمت على الميدان الخارجي برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز 130 سم، وشارك فيها 73 فارساً وفارسة، وأفضلهم زمناً المتصدر برين، والمركز الثاني للفارسة الأردنية سارة حسين مع الجواد «غلادياتور بي»، والثالث فارسنا سالم خميس السويدي مع الفرس «كيمبرلي 23».

وأقيمت أولى منافسات نهائي الأشبال على ميدان الصالة المغطاة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 110 سم، وتنافس فيها 23 فارساً وفارسة. وفي أولى منافسات نهائي فئة الفرسان (الجونيورز)، شارك 24 فارساً وفارسة في منافسة من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، ونجح 11 فارساً في إكمالها دون خطأ.

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