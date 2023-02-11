وايبس تتوج بالمرحلة الثانية من طواف الإمارات للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت المتسابقة الألمانية لورينا وايبس بمرحلة المارينا القابضة (الثانية) من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى الغد.وقطعت وايبس مسافة السباق البالغة 133 كلم في زمن قدره 3:35:28 ساعات.

وحصلت بعد هذا الفوز على ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدت القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كمتصدرة للترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي كمتصدرة بالنقاط، بالإضافة إلى القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 عاماً، بينما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق (Canyon/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏SRAM Racing) بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتوج الفائزتين بالقمصان كل من: عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سند القبيس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وسالم محمد المرر مدير مركز بلدية المرفأ، ومحمد خلفان الهاملي رئيس مجلس إدارة المارينا القابضة، والمقدم طالب الشريفي مدير شرطة الظفرة، ومريم المنصوري ممثلة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهتها، قالت لورينا وايبس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء المرحلة: «إنه حقاً لفوز رائع في ظل التحديات والصعوبات التي واجهتها بسبب الرياح القوية. شعرت بتحسن وقوة كبيرة تدفعني للأمام لتحقيق الفوز ، وأتطلع بحماس شديد إلى المرحلة المقبلة».

وأضافت :«قام زملائي في الفريق بدعمي وحمايتي منذ البداية، بالإضافة إلى مساعدتي في تحديد موقعي بشكل واضح، الأمر الذي كان حافزاً لي لتحقيق الفوز لي ولهم».

وتقام اليوم مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي (الثالثة) والجبلية من طواف الإمارات للسيدات، انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت، لمسافة 107 كم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز