ترقب عالمي لانطلاقة ماراثون دبي غداً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستعد دبي لانطلاقة ماراثون دبي العالمي في نسخته الثانية والعشرين غداً من أمام قبة الوصل الشهيرة، بمددينة إكسبو وسط ترقب عالمي للحدث الكبير.

والذي يحظى بدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة ضخمة من المحترفين والهواة من مختلف الأعمار والجنسيات ومجموعة من نخبة العدائين من داخل وخارج الدولة، الذين يحرصون على المشاركة في السباق الأسرع بين سباقات الماراثون العالمية، ويبدأ وينتهي الماراثون في ثوبه الجديد داخل وحول مدينة إكسبو وتحديداً من قبة الوصل.

وأعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الدولي، في مؤتمر صحافي أمس عن جاهزية دبي لتقديم نسخة استثنائية من أحد أسرع وأقوى سباقات الماراثون في العالم، والذي يعود بقوة بعد 3 سنوات من التوقف بسبب فيروس كورونا، وقيود السلامة التي طبقها العالم على كل مجالات الحياة ومنها الرياضة، وسيقام بمسار جديد تماماً، ويبدأ وينتهي من مدينة إكسبو دبي.

ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئيسي لمسافة 42.195 كم الساعة 6.00 صباح غد، في حين ينطلق السباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات والسباق العائلي لمسافة 4 كيلومترات في 8.00 و11.00 صباحًا على التوالي.

وتضمنت قائمة أبرز العدائين النخبة المشاركين، كل من الإثيوبي تسيجاي ميكونين، بطل ماراثون دبي عام 2014، وصاحب أفضل زمن للاعب شاب وقتها والذي سيتنافس مع عدد من مواطنيه الموهوبين ومنهم فيكر بيكيلي، الفائز بماراثون روما ولينز 2022، وأبرا كوما بطل ماراثون روتردام السابق، وجبريتساديك أبرهة الفائز بسباقات الماراثون في مراكش وبراغ وقوانجتشو، ومؤخرا بسباق ماراثون في ليوبليانا.

وعلى صعيد السيدات في سباق النخبة، تتقدم الأثيوبية جوتيني شون، الفائزة بالمركز الثاني في ماراثون دبي 2020، في ظل منافسة قوية مع متسابقات من بلدها منهن روتي آجا، وجيليت بوركا، سيرانيش ييرجا الفائزة بثلاثة سباقات متتالية في عام 2022.

تحدث في المؤتمر كل من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والمستشار أحمد الكمالي المنسق العام للماراثون، وبيتر كونيرتون مدير الماراثون، والإنجليزية إيدن رينبو كوبر المشاركة في فئة الكراسي المتحركة للسيدات بالماراثون.

وقال سعيد حارب: نحن فخورون بأن نواصل دعم ماراثون دبي العالمي، ليحقق نجاحاً جديداً، كأحد أسرع وأقوى سباقات الماراثون في العالم، خصوصاً وأنه يكتسب طابعاً مميزاً هذا العام كونه يقام في مدينة إكسبو، وتعد أكثر مكان تطبيقاً للاستدامة في كل تفاصيلها لتتوافق مع (عام الاستدامة) الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد».

وأضاف: يعد ماراثون دبي أحد أبرز الأنشطة الرياضية ليس على مستوى الدولة ولا الشرق الأوسط وآسيا فقط، إنما على صعيد العالم، فهو حدث عالمي بكل المقاييس، ويجسد ماراثون دبي روح التآلف والتعارف بمشاركة عشرات الآلاف من مختلف دول العالم وجميع الجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والمتمرسين والهواة، ويتقدمهم أبطال العالم في رياضة الجري.

وكما هو عهدنا دائماً، حرصت جميع المؤسسات الوطنية على دعم الحدث وتوفير سبل النجاح له، وبالإضافة إلى تعاون مجلس دبي الرياضي مع اللجنة المنظمة، كرست شرطة دبي كل جهودها ونخبة كوادرها الوطنية لدعم تنظيم الحدث وتوفير الانسيابية والأمان لجميع المشاركين. وأضاف: وفرت هيئة الطرق والمواصلات، كل سبل الدعم للجماهير وللمشاركين.

ومن بينها تقديم رحلات مجانية لكل المشاركين والجمهور إلى منطقة إكسبو، وتقديم موعد سير خط مترو دبي ليبدأ من الساعة 4 صباحاً، وهو دعم نقدره ونثمنه ونشكرهم عليه، ونحن على ثقة أن جميع المشاركين في هذه النسخة سيعودون إلى أهلهم وأحبتهم محملين بالكثير من الذكريات عن هذه التجربة الفريدة التي تربط بين فخامة المكان واسمه الكبير، وكذلك بين اسم ومكانة الماراثون على خارطة الرياضة العالمية.

دعم

وأكد أحمد الكمالي دعم القيادة الرشيدة للحدث، عبر كل المؤسسات الحكومية التي ذللت كل الصعوبات حتى يصل هذا السباق إلى هذه المكانة الدولية، ونستعد لإقامة السباق في أهم بقعة في العالم التي استضافت أكثر من 25 مليون زائر بنجاح في إكسبو دبي 2020.

قال بيتر كونيرتون: عندما تمت دعوتنا لنقل الحدث إلى إكسبو دبي، علمنا أنه سيكون تحدياً لوجستياً كبيراً للفريق، وقضى مسؤولو إدارة المرور والمسار لدينا العديد من الليالي الطويلة في إنشاء مسار يضم مدينة إكسبو دبي والمناطق المحيطة بها، في حين سيكون خط النهاية مفهوماً جديداً تماماً، ونأمل أن يستمتع به المتسابقون.

وأضاف: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مترو دبي سيبدأ العمل من الساعة 4 صباحاً في يوم السباق مع النقل إلى الموقع مجاناً لجميع المتسابقين المسجلين، والذين لديهم أرقام السباق الرسمية.

مشاركة

وأشارت الإنجليزية إيدن رينبو كوبر (22 عاماً)، إنها تقوم بأول زيارة لها إلى دبي بعد ستة أشهر فقط من حصولها على فضية ألعاب الكومنولث في برمنغهام، وأوضحت ،إنها تستعد لأول تجربة لها في الطرق السريعة والمسطحة في دبي، وتتطلع إلى التحدي بشغف.

وقالت: أنا متحمسة للمشاركة في أول ماراثون دبي، ولا أطيق الانتظار للفوز بأول ماراثون وأتطلع لرؤية بعض الأصدقاء الجيدين في عام 2023.

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