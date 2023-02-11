ختام ناجح لمنافسات «بطولة الشرطة للرماية» الـ41

المصدر: الشارقة - وام

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شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، حفل اختتام بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها الـ(41)، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، واستضافت منافساتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة. وعلى صعيد مسابقة الصداقة للرماية التكتيكية الشرطية «فرق»، أحرز منتخب الشرطة لدولة الإمارات المركز الأول، فيما حل منتخب شرطة السعودية وصيفاً، وشرطة البحرين ثالثاً.

وشهدت نتائج الفرق عن مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئة (السيدات)، تتويج القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول، بينما في (ضباط الفرق) جاء المركز الأول من نصيب القيادة العامة لشرطة دبي.

وأسفرت نتائج فئة (الرجال) عن تصدر القيادة العامة لشرطة دبي، وعلى مستوى مسابقة العمليات الشرطية بالبندقية لفئة (السيدات)، فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول، وفي (الرجال) توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

أما مسابقة رماية المستجيب الأول (الرجال)، فشهدت حصول فريق المملكة العربية السعودية على المركز الأول، وفي (السيدات) فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة.

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