كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور منافسات قوية في أشواط «الشيوخ»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس منافسات أشواط «الشيوخ»، بكأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، بمشاركة قياسية في النسخة الأكبر والأهم للحدث محلياً وإقليمياً، وتميزت الأشواط بمنافسة قوية ومتقاربة على مدار 20 شوطاً في أربعة أيام.

وقام دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، والذين تأهلوا إلى أشواط النخبة، وسط تألق فرق «إم 7» و«إف 3» و«الظفرة» و«اليلايس» و«النيف».

وحضر التكريم راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي. وضمن أشواط فئة القرموشة، حقق «النيف ـ م» شوط الرمز عن طريق «جي 1» وجاء فريق «ف3 كي» بالطير «خطيرة» ثانياً يليه فريق «الظفرة 1» عن طريق«جي 317».

وفي فئة القرموشة جرناس انتزع «اف 3 ار» المركز الأول بالطير «جي 20» وجاء «النيف ـ جي» في المركز الثاني عن طريق «ام 80»، وذهب المركز الثالث لفريق «اف 3 ار» من خلال «جي 90».

وفي أشواط جير تبع، كسب «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 3»، يليه اليلايس بالطير «تي 42»، ثم «إف 3» بالطير «3»، وتفوق «إف 3» في شوط رمز الجرناس، بالطير «مزيون»، يليه «إم 7» بالطير «تي 32» ثم «إف 3» بالطير «مدريد»، وحقق «اليلايس» المركز الأول في شوط نقدي أول الفرخ، بالطير «تي 14» يليه «إف 3» بالطير «تي 57»، و«النيف» بالطير «تي 1».

وتفوق فريق الظفرة في شوط نقدي أول الجرناس، بالطير «150» ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «تي 155»، ثم «إف 3» بالطير «تي 1». واحتكر «إف 3» شوط نقدي ثاني الفرخ، بالطير «تي 26» بالمركز الأول، وثانياً الطير «تي 76»، وثالثاً الطير «تي 66»

أجواء

واعتبر دميثان بن سويدان، أن الحافز أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، الذي جعل الكل يعيش النسخة الحالية بأجواء متجددة ورغبة من أجل التفوق والصعود على منصة التتويج، وقال: الأمر الأبرز هو حرص جميع الفرق على إحياء الرياضة التراثية وإظهارها بأفضل وأبهى الصور، بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، مما يجعلنا نعيش أوقاتاً حافلة باللقاء بين أبناء المجتمع لترسيخ الموروث الشعبي العريق والاحتفاء به. واعتبر راشد الخاصوني أن المشاركة في النسخة الأولى من كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور استثنائية على مستوى المنافسات والأرقام، حيث شهدت مشاركة من جميع إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشاركة صقارين عرب وأجانب، الأمر الذي جعلنا في إدارة البطولات جاهزين على مدار الساعة لتقديم كل الدعم المطلوب للصقارين المشاركين وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.

منافسات الناشئين

تتواصل البطولة اليوم، مع إقامة أشواط الناشئين، في إطار حرص بطولات فزاع للصيد بالصقور، على دعم الأجيال الواعدة وتحفيزها على الاستمرار في ممارسة هذه الرياضة التراثية، وهي المنافسات التي جعلت الكثير من الصقارين الحاليين ينطلقون من خلالها ويتمرسوا بمهاراتها، وسيتم إقامة 8 أشواط للناشئين، في فئتي تبع وتبع جير.

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