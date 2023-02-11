ريباكينا وكاساتكينا إلى ربع نهائي «مبادلة أبوظبي للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسفرت نتائج منافسات الجولة الثانية من دور الـ16 لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، عن فوز الروسية المصنفة الثامنة عالمياً داريا كاساتكينا على السويسرية جيل تيشمان بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 1/‏‏‏6 – 6/‏‏‏0 – 6/‏‏‏2، وقلبت كاساتكينا تأخرها بالمجموعة الأولى في المباراة إلى فوز ثمين من خلال المجموعتين الثانية والثالثة الحاسمة لتحقق الفوز وتتأهل لدور ربع النهائي لمواجهة الصينية تشينوين تشنغ.وتقام البطولة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، بمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.كما فازت الكازاخية يلينا ريباكينا على التشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بلسكوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/‏‏‏4 – 6/‏‏‏2 لتحقق أول فوز لها في أبوظبي. في حين فازت الروسية المصنفة الـ19 عالمياً ليودميلا سامسونوفا على التشيكية باربوسا كريجيكوف، بمجموعتين دون رد بنتيجة 7/‏‏‏6 – 7/‏‏‏5، لتتأهل سامسونوفا إلى ربع النهائي.

وفازت اللاعبة البرازيلية المصنفة 14 عالمياً بياتريس حداد مايا على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/‏‏‏4 – 6/‏‏‏7 – 7/‏‏‏6 في أطول المباريات التي استمرت لثلاث ساعات ضمن المنافسات الفردية في الدور الـ16. واستطاعت حداد مايا تقدُم المجموعة الأولى، ولكن بوتينتسيفا كشفت عن مهاراتها الرفيعة وتفوقت في المجموعة الثانية. لتعود حداد مايا مع تواصل المباراة وتفوز بالمجموعة الثالثة بسبع نقاط وحسمت الفوز لصالحها.

نتائج

فيما أسفرت نتائج مباراة الزوجي في الدور الـ 16 عن فوز البرازيلية لويزا ستيفاني والصينية شواي تشانغ على البلجيكية كيرستن فليكنز والألمانية لورا سيجموند بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/‏‏‏4 – 6/‏‏‏4، ليتأهل الثنائي للدور نصف النهائي، وفي المباراة الثانية فازت الأمريكية ديزيرا كراوزيك والمكسيكية جوليانا أولموس على الهنغارية تيميا بابوش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/‏‏‏3 – 7/‏‏‏6. وتفتتح السويسرية بليندا بنسيك، حاملة الميدالية الأولمبية الذهبية والمصنفة التاسعة عالمياً أبرز المواجهات دور الربع نهائي، حيث تواجه خلالها الأمريكية شيلبي روجرز، في حين تواجه الروسية المصنفة الـ11 عالمياً فيرونيكا كوديرميتوفا المباراة القادمة ضد مواطنتها ليودميلا سامسونوفا.

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