«الحقايق» تدشن تحدي «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى ميدان المرموم في دبي، الذي يحتضن مهرجان المرموم التراثي للهجن تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويستمر الحدث الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن حتى 23 الجاري بمشاركة محلية وخليجية.

وتدشن سباقات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، التحدي في «ختامي المرموم»، والتي ستنطلق في الفترة المسائية وتشتمل على 24 شوطاً منها 10 أشواط لفئة الإنتاج، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة قياسية بعد استقبال اللجنة المنظمة طلبات التسجيل لآلاف المطايا في الكرنفال الذي يتضمن 331 شوطاً بواقع 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و214 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

أشواط الشيوخ

ويأتي تقسيم أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 30 شوطاً في سن اللقايا و29 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 26 شوطاً في سن الثنايا، و32 شوطاً لسن الذلل والزمول، وتتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقايق على مدار 70 شوطاً، و42 شوطاً في سن اللقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و30 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للذلل والزمول.وسيكون التحدي ساخناً على 44 رمزاً في الأشواط الرئيسية بواقع 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل، إلى جانب التنافس في الأشواط الأخرى على جوائز مالية لأصحاب المراكز حتى العاشر، فيما ستبدأ أولى منافسات الرموز غداً الأحد في الفترة المسائية وستشمل كأسين وبندقيتين للأبكار والجعدان في الشوطين المفتوحين وشوطي فئة الإنتاج.

وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً عبارة عن أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقايق ورمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى 6 رموز بواقع 2 للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج والمحليات، في الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

الرموز

وستكون الرموز عبارة عن 17 كأساً للأبكار، و17 بندقية للجعدان، وبندقيتين لأشواط الزمول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، بالإضافة إلى خنجرين للزمول الإنتاج والمحليات لهجن أبناء القبائل، وخنجر للذلل المحليات لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وشداد للزمول المحليات لهجن أبناء القبائل، وشداد للزمول المحليات لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بينما ستكون ذروة السنام في اليومين الختاميين على سيفين لهجن أبناء القبائل للحول المفتوح والإنتاج، وسيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

ميادين فرعية

وحرص نادي دبي لسباقات الهجن على فتح جميع الميادين الفرعية التابعة له وهي، سيف العرب، الهباب والطي، لاستقبال سباقات السن الصغيرة تزامناً مع أيام المهرجان في ظل ارتفاع أعداد المشاركين، كما كثفت اللجنة المنظمة جهودها لاستقبال الزوار والضيوف والمشاركين في الحدث الذي يتضمن فعاليات مصاحبة إلى جانب السباق منها المزاد في الفترة الأولى من المهرجان عند المنصة الرئيسية في ميدان المرموم.

ويجتذب المهرجان أعداداً كبيرة من السياح الأجانب كون سباقات الهجن من الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام كبير من قبل السياح من الخارج، حيث حرص نادي دبي لسباقات الهجن على توفير الأجواء المثالية لجميع السياح والمقيمين الراغبين في الاستماع بمشاهدة السباقات، إضافة إلى عملية التعاون والتنسيق مع أبرز الجهات والشركات السياحية لتسهيل عملية الوصول إلى الميدان الذكي في المرموم وفق برنامج السباقات.

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