الفجيرة البحري يخرج الدفعة الثامنة لمنتسبي أكاديمية الناشئين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير- زيشان احمد

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احتفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أمس، بتخريج الدفعة الثامنة من منتسبي أكاديمية مركز تدريب الناشئين للرياضات البحرية، وهو الاحتفال الذي تزامن مع تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد وتأهيل المدربين، وذلك برعاية وحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وقام الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي يرافقه أحمد إبراهيم محمد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بتوزيع الشهادات على المشاركين الخريجين من الأكاديمية الذين بلغ عددهم 28 ناشئاً إلى جانب الدفعة الأولى من المدربين.

بدوره وجه أحمد إبراهيم الشكر للشيخ سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية لحضوره حفل تخريج الطلبة والمدربين، مشيراً إلى أن النادي أقام احتفالية أنيقة بتخريج الدفعة الثامنة من تلاميذ أكاديمية تدريب الناشئين، لافتاً إلى أن التدريب اشتمل على 3 مراحل، الأولى مرحلة المبتدئين، ومن ثم «المتوسطة» ومن ثم المشاركة في البطولات العالمية، وهي المرحلة المقبلة، والتي سيتم عبرها اختيار الأفضل من الناشئين ممن اجتاز المعايير المتعلقة بإحراز أفضل توقيت خلال التدريبات، إلى جانب انضباط والتزام المتسابق في التمارين وقابليته خوض غمار السباقات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن نادي الفجيرة أقام دورات وكورسات مكثفة للمدربين باللغة العربية، ومعروف أن برنامج تدريب الناشئين يدرس باللغة الإنجليزية، لكن النادي البحري قام بتأهيل المدربين لكي يوصلوا الرسالة التدريبية باللغة العربية لغير الناطقين بها، ولاقت هذه الفكرة إقبالاً كبيراً وإشادة من أهل الشأن البحري.

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