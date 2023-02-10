الشارقة ودبا الحصن بضيافة النصر والجزيرة بأقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد ساحات كرة اليد اليوم مباراتبن بدوري رجال اليد لحساب المجموعة الثانية بالدور قبل النهائي للبطولة والذي يقام على مدار ثلاثة أدوار (التمهيدي وقبل النهائي والنهائي) وكل دور له نظامه الذي يفسح المجال لجميع الفرق للمنافسة على لقب البطولة الأقوى والأطول بموسم رجال اليد 2022/2023 والذي يشهد للمرة الأولى 7 بطولات.

وتقام عند الساعة الخامسة مساء اليوم مباراتان يستضيف في الأولى فريق النصر نظيره فريق الشارقة، وفي الثانية يحل فريق دبا الحصن ضيفاً على فريق الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ينشد فريق الشارقة مواصلة مسيرته الناجحة بالبطولة في رحلة الدفاع عن اللقب بتحقيق الفوز اليوم على فريق النصر بعقر داره ليؤكد فوزه في الدور التمهيدي 29/27، وسيمنحه هذا الفوز الإيجابي والمعنوي قبل مشاركته في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.

ويطمح العميد اصطياد الملك بمعقله قلعة النصر لرد اعتباره لخسارته الصعبة أمام ضيفه الملك في الدور التمهيدي للبطولة ولمواصلة مسيرته الناجحة بالبطولة عقب فوزه على الجزيرة بالعاصمة 27/21.

يتطلع فريق الجزيرة اليوم لتكرار فوزه على ضيفه فريق دبا الحصن في الدور التمهيدي للبطولة 31/27، وللعودة لسكة الانتصارات عقب خسارته في الجولة الأولى للبطولة أمام النصر 21/27، وبنفس الوقت يمني الفريق الحصناوي العودة من العاصمة للفوز لرد اعتباره بخسارته بالدور التمهيدي أمام مستضيفه فخر أبوظبي.

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