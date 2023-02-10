«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن تأجيل الجولة الخامسة فئة العامة من دوري الإمارات للصيد بالصقور إلى اليوم بدلاً من أمس بسبب الأحوال الجوية. واستضافت العاصمة أبوظبي الجولتين الثالثة والرابعة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وسط مشاركة واسعة في فئة العامة.

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة من البطولة عن فوز فريق «ند الشبا» على فريق حبشان 3-1، حيث تفوقت صقور ند الشبا في فئات «الجير تبع وشاهين وبيور» فيما تفوق حبشان في فئة «القرموشة».

واكتسح فريق «ميدان» فريق القدرة برباعية نظيفة، حيث تفوق في جميع الفئات «الجير تبع وشاهين وبيور وقرموشة»، فيما تعادل فريقا الوسطي ونوماس بنتيجة 2-2، وحقق فريق «دبي» فوزاً كبيراً على «النخرة» برباعية نظيفة، كما فاز فريق «الفرسان» على «مربان» برباعية نظيفة أيضاً.

وفي الجولة الرابعة للمسابقة فاز فريق ند الشبا على نوماس 2-1، وانتصر حبشان على مربان 3-1، فيما واصل فريق دبي التألق في هذه الجولة وحقق الفوز 4-0 على الفرسان، وفاز فريق الوسطي على القدرة 3-1.

وتصدر فريق «ميدان» الترتيب العام لجدول دوري الإمارات للصيد بالصقور بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة، وشاركه الصدارة فريق «دبي» بالرصيد نفسه من النقاط، فيما جاء «ند الشبا» ثالثاً برصيد 12 نقطة أيضاً لكن برصيد أقل من الأهداف، حيث جمع 12 هدفاً فيما جمع كل من دبي وميدان 16 هدفاً، واحتل المركز الرابع فريق الفرسان برصيد ست نقاط، وحل خامساً حبشان بالرصيد نفسه لكن بعدد أقل من الأهداف، وسادساً جاء الوسطي برصيد 4 نقاط وفي المركز السابع جاء «النخيرة» بالرصيد نفسه وثامناً حل «نوماس» بنقطة واحدة، وفي المركز التاسع جاء فريق القدرة برصيد نقطة أيضاً وبرصيد خالٍ من النقاط جاء «مربان» في المركز العاشر.

وتتواصل منافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور يومي 17 و18 من الشهر الجاري في دبي بإقامة الجولتين الثالثة والرابعة لفئة أصحاب السمو الشيوخ والجولتين السادسة والسابعة لفئة العامة.

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