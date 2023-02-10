طواف الإمارات.. نافذة عالمية على الكنوز الطبيعية والحضارية في الدولة

المصدر: وام

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على مدار النسخ الـ4 الماضية من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، جاء الحدث ليبرز جمال الطبيعة الإماراتية، وتاريخ الدولة، ومعالمها وتراثها من خلال مراحله المختلفة التي يمر بها.

ويقام السباق سنويا بداية من 2019 بمشاركة نخبة من الدراجين والفرق من جميع أنحاء العالم.

وتقام فعاليات النسخة الخامسة من طواف الرجال، من 20 إلى 26 فبراير الجاري؛ حيث ستكون البداية من العاصمة أبو ظبي، وبالتحديد من قلعة الظفرة.

كما سيكون الختام على شاطئ كاسر الأمواج في أبوظبي أيضا مرورا بمعالم الدولة الطبيعية، والتاريخية، والحديثة، ما بين جبل حفيت في العين، وجبل جيس في رأس الخيمة والذي يعد أعلى جبل في الإمارات، ومنطقة الشندغة التراثية في دبي، إلى عالم وارنر براذرز في جزيرة ياس بأبوظبي.

ويمثل الطواف فرصة رائعة للترويج لمعالم الدولة الطبيعية والتاريخية، التي تتميز بها، وذلك عبر المحطات التلفزيونية التي تنقل الحدث مباشرة، لأكثر من 200 دولة حول العالم، في آن واحد، إضافة لمنصات التواصل الاجتماعي، التي يتم تداول الحدث من خلالها، ما يدل على أهمية وقوة الحدث الفريد في الشرق الأوسط.

وتأتي مفاجأة النسخة الخامسة من الطواف، بالإعلان عن انطلاق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، وهو السباق الأول من نوعه في الشرق الأوسط أيضا، والذي انطلقت فعالياته أمس الخميس، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة، ليؤكد أن الإمارات أصبحت مركزا مهما لرياضة الدراجات في المنطقة.

وفي كل من النسخ الـ4 السابقة للطواف، كانت الإثارة حاضرة بتنافس نخبة من دراجي العالم على التتويج باللقب، وأحرز السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق "الإمارات" اللقب في نسختي 2021 و2022، فيما كان اللقب الأول عام 2019 من نصيب مواطنه بريمو روجليتش، وأحرز البريطاني آدم ييتس اللقب في النسخة الثانية من الطواف عام 2020.

وصمم درع طواف الإمارات، الإيطالي جي دي إي بيرتوني، الذي اشتهر بالعديد من الأعمال وأبرزها تصميم كأس العالم لكرة القدم. وجاء الدرع منسجما مع اسم وقيمة الحدث العالمي، حيث يزن 5.5 كجم، كما طلي بالذهب من عيار 24 قيراط.

وقبل الانطلاقة الأولى لطواف الإمارات في 2019، أقيمت 5 نسخ من طواف دبي، و4 من طواف أبو ظبي، ليتم دمجهما في طواف الإمارات، ويصبح رسالة حضارية إلى العالم باسم الإمارات، مبرزا لمعالمها وتضاريسها الطبيعية والتي شكلت عاملا مهما في جميع مراحل الطواف خلال النسخ الماضية

وتعد سباقات الدراجات من الرياضات المهمة في الإمارات، وتولي لها القيادة الرشيدة اهتماما خاصا، حيث تنتشر مسارات الدراجات في مختلف إمارات الدولة، كما يتم تنظيم العديد من السباقات المجتمعية طوال العام، بمشاركة الآلاف من محبي ومحترفي اللعبة.

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