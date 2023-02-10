بيع قميص نجم السلة الراحل كوبي براينت بـ5.8 ملايين دولار

المصدر: أ ف ب

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بيع قميص ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، الذي توفي قبل ثلاثة أعوام في حادث تحطم مروحية، بـ5.8 ملايين دولار أمس في مزاد علني.

وسجلت عملية البيع، التي قامت بها دار سوثبي للمزادات في نيويورك رقماً قياسياً جديداً لأي قطعة خاصة ببراينت، لكنها جاءت أقل مما قدرته الدار التي توقعت أن يصل مبلغ المزايدة إلى 7 ملايين دولار.

وكان أكبر مبلغ دفع من أجل قطعة خاصة ببراينت 3.7 ملايين دولار مقابل قميص ارتداه أيقونة فريق لوس أنجليس ليكرز المتوج معه بخمسة ألقاب في دوري «إن بي آيه».

وما زال براينت بعيداً عن الرقم القياسي العالمي للقميص الذي حمل الرقم 23 وارتداه أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان في عام 1998 خلال موسمه الاخير مع الفريق، وبيع في سبتمبر 2022 بمبلغ 10.1 ملايين دولار.

والعام الماضي أيضاً، بيع قميص كان يرتديه أسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا خلال تتويجه بلقب مونديال المكسيك 1986 مقابل 9.3 ملايين دولار.

وارتدى براينت القميص الشهير باللونين الأصفر والأرجواني، وحمل الرقم 24 الذي عُرض للبيع من قبل مالك مجهول، في 25 مباراة سجل خلالها 645 نقطة في موسم 2007-2008، حين اختير أفضل لاعب في الموسم العادي، وفقاً لدار سوثبي.

كما ارتدى براينت القميص بمواجهة دنفر ناغتس في 23 أبريل 2008، ليخلّد المصورون لحظة تاريخية بعد احتفال لنجم ليكرز إثر رمية ثلاثية ناجحة، حيث أمسك بقميصه وأطلق صرخة قوية تعبيراً عن الفوز.

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