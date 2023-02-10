منصور بن محمد: نرحب بالمشاركين في ماراثون دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالعدائين والعداءات المشاركين في النسخة 22 من ماراثون دبي، من المحترفين والهواة من مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج الدولة، الذين يحرصون على المشاركة في السباق الأسرع بين سباقات الماراثون العالمية، المقررة إقامته الأحد المقبل في مدينة إكسبو دبي، وقال سموه:

أتممنا كافة الاستعدادات للترحيب بجميع المشاركين في الحدث الرياضي السنوي الذي يعد من أهم الفعاليات الرياضية في الإمارات والمنطقة، بل وعلى مستوى العالم على صعيد سباقات الطريق، ويسرنا أن تستضيف «مدينة إكسبو» هذه الجولة من الماراثون، التي ارتبطت بأحداث رياضية عالمية، إذ استضافت العديد من البطولات الدولية.

ومن بينها «طواف الإمارات» العالمي للدراجات الهوائية، ما يعطي الحدث أهمية إضافية ويعكس مكانة الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه حكومتها من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها، وما أثمره هذا الحرص من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: نعمل على تحقيق أعلى مستويات التميز في جميع البطولات والأحداث الرياضية التي تستضيفها دبي سنوياً وهي في زيادة وتنوع مستمرين ليبلغ صدى نجاحها العالم أجمع، وسيراً على هذا النهج فإن النسخة 22 من الماراثون تتميز بالعديد من المميزات الجديدة .

ومن بينها مكان السباق والمسارات المدروسة التي تضيف جمالية وتنافسية للحدث وتحافظ على سمة الماراثون الذي تميّز بسرعته في جميع النسخ السابقة. وأوضح أن المشاركة في نسخة هذا العام ستكون فرصة للرياضيين الهواة والمحترفين لخوض تجربة جديدة وتكوين ذكريات تربطهم بدبي ومدينة إكسبو التي عرفها العالم من خلال استضافة أكبر تجمع عالمي في جميع المجالات وهو «إكسبو دبي 2020 ».

ويُقام ماراثون دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع العديد من الدوائر الحكومية في دبي، وشهدت الأيام الماضية حركة نشيطة بين فرق العمل للانتهاء من الترتيبات في الموقع الجديد الذي يربط بين تميز الموقع وتميز اسم الحدث العالمي.

وتولّت فرق عمل شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات «RTA» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وإدارة مدينة إكسبو دبي واللجنة المنظمة للماراثون اختيار مسارات الجري للفئات المختلفة وللمسافات الثلاث 42.195 كيلومتراً و10 كيلومترات و4 كيلومترات، وقدمت هيئة الطرق والمواصلات دعماً كبيراً للماراثون بتوفير رحلات خاصة مجانية إلى مقر إكسبو لجميع المشاركين والجمهور، فيما تعقد اللجنة المنظمة للماراثون مؤتمراً صحافياً اليوم، في قبة الوصل بمدينة إكسبو ، للكشف عن ترتيبات الحدث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز