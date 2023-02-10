منتخب الإمارات يشارك في «عربية الشطرنج»

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخبنا الوطني للشطرنج، في البطولة العربية الفردية للرجال والسيدات، التي يستضيفها السودان، خلال الفترة ما بين 25 الجاري إلى 6 مارس المقبل.

يمثل منتخبنا 6 لاعبين ولاعبات، هم عمار محمد السدراني، وعبد الرحمن محمد الطاهر، وروضة عيسى السركال، وأحلام راشد، ووافية درويش المعمري، وشيماء نعمان.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، مستشار اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، أن اتحاد الإمارات للشطرنج، يتبنى أفضل الممارسات في إعداد اللاعبين واللاعبات، لاستشراف مستقبل هذه اللعبة، من خلال اكتشاف المواهب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز