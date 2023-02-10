محمد بن راشد يشهد جانباً من طواف الإمارات للسيدات

المصدر: دبي - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي انطلقت منافسات نسخته الأولى أمس بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات، ضمن 20 فريقاً، منهم 13 فريقاً عالمياً وسبعة فرق قارية.

وتابع سموه، يرافقه معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، السباق عند مروره بمنطقة جسر بوكدره في دبي، حيث حيّا سموه المتسابقات متمنياً التوفيق للجميع.

وكانت المرحلة الأولى من الطواف، الذي ينظّمه مجلس أبوظبي الرياضي على مدى أربعة أيام وحتى بعد غدٍ الأحد، قد انطلقت من ميناء راشد في دبي لمسافة 109 كم، وصولاً إلى دبي هاربور، حيث مر مسار السباق بعدد من أبرز معالم دبي.

وحققت الهولندية شارلوت كول فوزها في مرحلة (دبي) الأولى من النسخة الأولى للطواف، واستحقت كول فوزها بالمرحلة الافتتاحية، بعد تغلبها على نخبة من راكبات الدراجات المرشحات للفوز، في مقدمتهم لورينا وايبس التي حلت ثانية، وكلير كونسوني في المركز الثالث.

وتمكنت كول من فريق دي إس إم الهولندي من قطع مسافة السباق بزمن وقدره 2:47:14 ساعة، وحلت في المركز الثاني لورينا وايبس من فريق إس دي ووركس، وجاءت في المركز الثالث كلير كونسوني من الإمارات ADQ.

وحصدت كول ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدت القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كمتصدرة للترتيب العام للسباق.

والقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي كمتصدرة بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توجت ليان ليبرت من فريق موفي ستار بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

المرحلة الثانية

وترتدي شارلوت كول القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية خلال المرحلة الثانية التي تقام غداً في الظفرة برعاية مارينا القابضة والتي تبلغ مسافتها 133 كم انطلاقاً من قلعة الظفرة الساعة 01:10 ظهراً، ووصولاً إلى مدينة المرفأ بوقت متوقع الساعة 04:30 مساءً.

وبعد فوزها بالمرحلة قالت شارلوت: «فخورة بأنني أول فائزة بمرحلة في النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، لقد تدربت جيداً للوصول إلى هذا المركز وتحقيق الفوز بالحفاظ على الأداء السريع.

وعلى الرغم من أنني واجهت بعض التحديات نتيجة الاصطدام بين الدراجات في الكيلومترات الأخيرة، لكن خروج بعض المتسابقات القويات كان من حسن حظي، سأعود بكل قوتي خلال المرحلة الثانية يوم غد، وسأبذل كل ما في وسعي للحفاظ على الصدارة وتحقيق الفوز مرة أخرى».

حضر وتوج الفائزات كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، والعميد جمعة سويدان ممثلاً من شرطة دبي، ومريم المنصوري ممثلة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وزاهر الشعار المدير الإقليمي لجنرال موتورز (شفرولية)، ود. عائشة الظاهري رئيس قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة، وخالد المفلحي مدير السياحة الرياضية في دائرة الثقافة والسياحة.

شكر وعرفان

ومن جانبه، رفع سعيد حارب، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تفضل سموه بمتابعة جانب من الجولة الافتتاحية من طواف الإمارات للسيدات، وهو الحضور الذي يؤكد حرص سموه على دعم الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، كما يدل على مكانة الرياضة في نهج القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لها.

وقال حارب: حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجسد أروع صور دعم القيادة الرشيدة للرياضة وللمؤسسات الرياضية الوطنية، ويحفزها على تقديم المزيد من الإبهار التنظيمي، واستضافة المزيد من البطولات، كما يمنح الرياضيين والرياضيات المشاركات في هذه الأحداث الحافز الأكبر على التميز وتقديم أروع صور التنافس.

وأشار سعيد حارب إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الجولة الافتتاحية يؤكد أن طواف الإمارات للسيدات سيكون حدثاً عالمياً سنوياً كبيراً، وسينقل للعالم صوراً عن روعة وطننا، كما سيكون مساهمة إماراتية لتطوير رياضة الدراجات في الدولة والعالم.

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