41 ميدالية ملونة حصاد الإمارات في دولية الفجيرة للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حققت فرق وأندية الإمارات 41 ميدالية، في النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية، من بينها 8 ذهبيات 10 فضيات، و23 برونزية، في حين حصدت كازاخستان 22 ميدالية.

أقيمت البطولة بمجمع زايد الرياضي يالفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للتايكواندو، ونالت الفجيرة ذهبية استضافة بطولتي كأس العرب الثالثة، وبطولة الفجيرة الدولية بنسختها العاشرة، والتي جاءت مع احتفالية نادي الفجيرة للفنون القتالية بمرور 10 سنوات على تأسيسه.

وأعرب الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولتين، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، عن سعادته بالاستضافة المثالية للحدث، والتي تعكس تطور اللعبة في الدولة، وقال: تمكن لاعبونا من إحراز الميداليات، والخروج بنتائج تعكس تطورمستواهم.

وأكد نادر أبو شاويش مدير البطولة، أهمية النتائج الإيجابية لإبناء وبنات الإمارات، وقال: عملت الطواقم المنظمة لضمان الخروج بفعالية تليق باسم نادي الفجيرة، واتحاد الإمارات، في استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

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