331 شوطاً في «ختامي المرموم» للهجن غداً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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ينطلق غداً مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم» برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويستمر الحدث الذي يحتضنه ميدان المرموم حتى 23 الجاري بمشاركة محلية وخليجية واسعة.

وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن، عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحافي أمس تحدث فيه علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، وعبدالرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام.

وكشف علي بن سرود أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 16 ألف مطية في المهرجان، الذي يتضمن 331 شوطاً بواقع 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و214 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

ويأتي تقسيم أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 30 شوطاً في سن اللقايا و29 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 26 شوطاً في سن الثنايا، و32 شوطاً لسن الذلل والزمول، وتتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقايق على مدار 70 شوطاً، و42 شوطاً في سن اللقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و30 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للذلل والزمول.

مشيراً إلى أن ذروة التحدي ستجمع الهجن على 44 رمزاً في الأشواط الرئيسية بواقع 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل، إلى جانب التنافس في الأشواط الأخرى على جوائز مالية لأصحاب المراكز حتى العاشر.

المحك الأول

وأضاف: يعتبر ختامي المرموم المحك الرئيسي الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في منافسات الرموز، ومن المتوقع أن تدفع من خلاله كبرى المؤسسات بنخبة الهجن لتحقيق إنجازات جديدة، كما نتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة على مستوى هجن أبناء القبائل.

مشيراً إلى أنه خلال أربع ساعات فقط من بدء عملية التسجيل في المهرجان تم تسجيل أكثر من 5200 مطية وستكون جميع الميادين الفرعية التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن وهي سيف العرب، الهباب والطي، مفتوحة لاستقبال سباقات السن الصغيرة في نفس أيام المهرجان، وهذه الخطوة الهدف من ورائها إفساح المجال لمشاركة أكبر عدد من الهجن.

ظهور مميز

وتوقع ابن سرود أن تواصل الهجن الإماراتية ظهورها المميز من خلال ختامي المرموم، وتعتبر دائماً صاحبة الحظ الأوفر في أشواط الرموز بسبب كثرة ملاك الهجن من الدولة واهتمامهم الكبير باختيار النوعيات الأفضل، وتوفير الرعاية والعناية الصحية المثلى لها، بالإضافة إلى نشاطهم الملحوظ في سوق الهجن.

مثمناً جهود جميع شركاء النجاح ووسائل الإعلام تزامناً مع انطلاقة الحدث الذي يجسد أصالة شعبنا وعراقته وتعزز من تمسكه بإرثه العظيم والذي يحمل بين ثناياه أسمى معاني الوفاء والعرفان لماضي الآباء والأجداد ومكانة هذه الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة التي تحرص دوماً دعمها والاهتمام بها، مرحباً بجميع المشاركين والزوار من داخل الدولة ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

تقدير

ورحب عبدالله أحمد فرج بالمشاركين في مهرجان المرموم التراثي للهجن الذي يزهو كل عام بالتقاء رواد الأصالة ومحبي سباقات الهجن، متوجهاً بالشكر لشركاء النجاح في المهرجان والراعي البلاتيني «شركة الطاير للسيارات» على استمرار رعايتهم ودعمهم لرياضة سباقات الهجن.

كما ثمن جهود الشركاء والجهات الحكومية، وهيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة خدمات إسعاف دبي، بلدية دبي، شرطة دبي، ووزارة الدفاع وديزرت جروب ولكل المساهمين في نجاح هذه التظاهرة التراثية.

ولفت عبدالله فرج إلى أنه من أبرز الفعاليات المصاحبة تنظيم مزاد الهجن المصاحب للحدث، مؤكداً أن المهرجان سيشهد إقبالاً واسعاً وحضوراً مميزاً من الأجانب حيث يقوم النادي بالتنسيق مع جميع الجهات المهتمة بالسياحة مثل دائرة السياحة والشركات السياحية من أجل توفير أجواء مثالية للزوار كافة القادمين لمتابعة المهرجان.

الناقل الرسمي

وقال عبدالرحمن أمين، إن قناة دبي ريسنغ ستكون في قلب الحدث عبر تغطية متميزة وهي الناقل الرسمي لمهرجان ختامي المرموم، وستقوم بتوزيع البث على مجموعة من القنوات الأخرى على رأسها قناتا «ياس» و«الكأس القطرية»، والمجال مفتوح أمام جميع القنوات الراغبة في نقل فعاليات المهرجان.

موضحاً أن تغطية «دبي ريسنغ» ستنطلق اليوم عبر حلقة تقديمية من برنامج «أهل الهجن» ويقدمه الزميل هيثم الحمادي، إضافة إلى برنامج «ساعة الصفر» الذي يسبق انطلاقة الأشواط.

وأكد عبدالرحمن أمين أن نسخة العام الحالي من مهرجان ختامي المرموم ستكون مميزة خاصة وأنها ستكون الملتقى الرئيسي الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ للتنافس على الرموز، لذا ستكون كل الأضواء مسلطة عليه، ونتوقع أن نشهد من خلاله توقيتات مميزة وذلك من واقع الأجواء الجيدة التي ستتنافس فيها الهجن المختلفة.

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