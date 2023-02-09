48 فريقاً في «لو مان 24 ساعة» للسيارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق رحلة التأهل إلى نسخة هذا العام من سباق السيارات «لو مان 24 ساعة» الأسطوري للتحمل من دبي، خلال عطلة هذا الأسبوع، وتحديداً من حلبة دبي أوتودروم، حيث تخوض 48 سيارة، بقيادة نخبة من أفضل السائقين العالميين وأسرعهم، بما في ذلك سائقي فورمولا1 سابقين، منافسات سلسلة لو مان الآسيوية غداً وبعد غدٍ.

وتقام سلسلة لو مان الآسيوية، بتنظيم من أوتوموبيل كلوب دو لويست، وهي الجهة المنظمة لسباق لو مان 24 ساعة الشهير، وتتكون السلسلة من أربع جولات، تتيح للفرق والسائقين المشاركين فرصة، حجز موقعهم على خط انطلاق نسخة العام الحالي لسباق التحمل الأشهر عالمياً، حين تنطلق منافساته في شهر يونيو.

وتضم قائمة السائقين البارزين الذين يخوضون منافسات الجولتين الافتتاحيتين من سلسلة لو مان الآسيوية في حلبة دبي أوتودروم البريطاني بول دي ريستا، سائق الفورمولا1 السابق، والذي تتضمن مسيرته الرياضية، مشاركته في منافسات بطولة العالم للفورمولا1 مع فريقي فورس إنديا وويليامز. وحقق السائق البالغ من العمر 36 عاماً، نجاحاً كبيراً بعد انتقاله إلى سباقات التحمل، ويعود مجدداً في هذا العام إلى حلبة دبي أوتودروم، ليشارك مع فريق يونايتد أوتو سبورتس في فئة LMP2.

كما تضم شبكة انطلاق سلسلة لو مان الآسيوية أيضاً، سائق الاختبار والاحتياط السابق في بطولة العالم للفورمولا1 رافاييل مارسيللو، والذي يشارك على متن سيارة فريق غيت سبيد، ويعد السائق إيطالي الجنسية، والمولود في سويسرا، أحد خريجي أكاديمية فيراري للسائقين، ويسعى السائق البالغ من العمر 28 عاماً، إلى البناء على الانتصار الذي حققه في سباق سبا 24 ساعة، والذي يعد أول فوز هام له في سباقات التحمل.

كما يشارك السائق كلاوس باكلر، الذي سبقت له المشاركة برفقة السائق الإماراتي خالد القبيسي في ثلاث نسخ من سباق لو مان 24 ساعة، ما بين أعوام 2014 و2017، ويقود النمساوي سيارة فريق هيربيرث موتورسبورت، فيما يجلس نيكي كاتسبيرغ، الذي تتضمن إنجازاته تحقيق المركز الثاني في سباق لو مان لعام 2021، في فئة GTE Pro، خلف مقود سيارة فريق والكينهورست موتورسبورت.

وتشهد السلسلة أيضاً مشاركة السائق العماني المخضرم، الفيصل الزبير، والذي يخوض منافسات هذه السلسلة مع فريق المنار، ويسعى الفيصل، وهو السائق الوحيد عربي الجنسية ضمن المشاركين في جولات سلسلة لو مان الآسيوية، إلى رفع راية المنطقة من خلال مشاركته. ويعود فريق المنار إلى حلبة دبي أوتودروم، للمشاركة في سلسلة لو مان الآسيوية، بعد أداء مبهر قدمه خلال عطلة أسبوع سباق هانكوك دبي 24 ساعة، حين أحرز الفريق مركز قطب الانطلاق، إلا أنه اضطر لاحقاً للخروج من السباق، نتيجة أعطال تقنية أصابت السيارة.

وكانت حلبة دبي أوتودروم، قد استضافت منافسات سلسلة لو مان الآسيوية مرتين سابقاً خلال الأعوام الماضية، ومع انتهاء منافسات الجولتين المقامتين في عطلة هذا الأسبوع، والتي تتكون كل منهما من سباق لمدة أربع ساعات، ينتقل السائقون والفرق إلى أبوظبي، لخوض منافسات الجولتين الختاميتين منها. وتتيح السلسلة للفرق، وسائقي السباقات في منطقة آسيا، منصة يختبرون عليها قدراتهم وإمكاناتهم، بمواجهة نخبة من أفضل السائقين الدوليين، وأعلى مستويات المنافسة، ويكتسبون خبرات حاسمة لتطوير مسيرتهم الرياضية مع أوتوموبيل كلوب دو لويست، بما يؤكد المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي، باعتبارها وجهة شتوية مميزة لأفضل منافسات رياضة السيارات، التي تقدم للسائقين أصحاب الخبرة، منافسات بأعلى المستويات العالمية، إلى حين انطلاق موسم المنافسات في القارة الأوروبية خلال فترة الصيف.

كما تشهد فعاليات عطلة الأسبوع في حلبة دبي أوتودروم، منافسات وسباقات كلٍ من بطولة فورمولا الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، وبطولة فورمولا 4 الإمارات.

وتتوفر التذاكر لمتابعة مجريات السباقات، وأحداثها المشوقة على المسار مجاناً، كما تشهد عطلة الأسبوع تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة العائلية الترفيهية للأطفال والكبار، على حد سواء، بالإضافة إلى خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي ترضي جميع الأذواق، خلال يومي عطلة أسبوع السباق في كل من المدرج الرئيس وحديقة أبيكس.

وعلق فيصل السهلاوي مدير عام حلبة دبي أوتودروم: «يعد سباق لو مان 24 ساعة بتاريخه العريق، وأجوائه الفريدة، وموقعه المذهل، أشهر سباقات التحمل عالمياً، ونحن فخورن بأن تكون انطلاقة المسيرة نحو هذا الحدث الكبير من حلبة دبي أوتودروم».

وأضاف: «ويؤكد حضور هذه المجموعة الكبيرة، من أبرز السائقين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك سائقي الفورمولا1 السابقين، للمشاركة في منافسات سلسلة لو مان الآسيوية، على المكانة البارزة التي بات يتمتع بها الحدث، والموقع البارز الذي تتميز به دولة الإمارات ودبي، بمرافقها عالمية المستوى، وخبراتها التنظيمية الواسعة، باعتبارها وجهة لاستضافة كبرى بطولات رياضة السيارات العالمية».

واختتم: «ومع توفر تذاكر الحدث مجاناً، تقدم عطلة الأسبوع لجمهور رياضة السيارات والفعاليات الترفيهية، فرصة رائعة لمتابعة مجموعة من السباقات المشوقة، والمنافسات القوية، ونتطلع لحضور الجمهور في حلبة دبي أوتودروم لعطلة أسبوع غنية المتعة والترفيه».

تقام الجولة الأولى لسلسلة لو مان الآسيوية غداً، فيما تقام منافسات الجولة الثانية بعد غدٍ، وينطلق السباق الرئيس لكل من الجولتين في الثالثة عصراً.

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