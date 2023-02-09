22 ميدالية ملونة لمليحة في كأس رئيس الإمارات للسباحة

المصدر: مليحة - البيان

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أحرز لاعبو السباحة لنادي مليحة الرياضي الثقافي بـ22 ميدالية ملونة في ختام بطولة كأس رئيس الدولة للسباحة بمجمع حمدان الرياضي بدبي.

ونال اللاعبون عشر ذهبيات بجانب تسع ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية في إطار المشاركات والمنافسات القوية التي شهدتها البطولة وسط المشاركات الحالية من قبل الأندية.

وأشاد عبدالله بن جرش عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي والرياضي ورئيس لجنة التسويق والاستثمار بنتائج سباحي نادي مليحة وما حصدوه من ميداليات ملونة شكلت حصيلة وفيرة أبرزت قدرتهم ومستوياتهم الرياضية البارعة في السباحة.

وأفاد بأن السباحين قدموا مستويات عالية ومهارات كبيرة في السباحة خاصة وأن هذه الرياضة تلقى اهتماماً كبيراً من النادي، وللنادي كوادر فتية في مجال هذه الرياضة المتميزة.

وأضاف: هذا النجاح والتفوق للسباحين بتحقيق 22 ميدالية يعود لاهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني، وبالمنظومة الرياضية بعد أن ظل يقدم لها الدعم المتواصل إيماناً منه بأهميتها، وسخر لها كل المقومات من أجل الظهور بشكل يشرف اسم ومكانة نادي مليحة في خارطة الألعاب .

وأثنى ابن جرش على هذا الأداء وبروح السباحين والتي انعكست إيجاباً في أدائهم وظهرت بشكل مميز، بجانب جهود الجهاز الفني للسباحة والذي يعمل في صمت ويقدم لنا لاعبين مميزين وحققوا إنجازات واضحة.

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