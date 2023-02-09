الإمارات تشارك في «عربية الشطرنج» بالسودان

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك منتخبنا الوطني للشطرنج، في البطولة العربية الفردية للرجال والسيدات، التي يستضيفها السودان، خلال الفترة ما بين 25 الجاري إلى 6 مارس المقبل.

يمثل منتخبنا 6 لاعبين ولاعبات، هم عمار محمد السدراني، وعبد الرحمن محمد الطاهر، وروضة عيسى السركال، وأحلام راشد، ووافية درويش المعمري، وشيماء نعمان.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، مستشار اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، أن اتحاد الإمارات للشطرنج، يتبنى أفضل الممارسات في إعداد اللاعبين واللاعبات، لاستشراف مستقبل هذه اللعبة، من خلال اكتشاف المواهب، وتعزيز مهاراتهم وصقل قدراتهم، وإكسابهم الخبرة المطلوبة، التي تسهم في تصميم برامج داعمة لبناء أجيال مهارية ومتطورة في هذه اللعبة.

وقال: ننتظر جيل البطولات القادم في الشطرنج، ونتشارك مع الأندية الرؤى الاستراتيجية، ونعمل معاً لأجل الارتقاء بالطموحات التنافسية، التي تساعدنا على المضي قدماً في طريق المنجزات الوطنية، لتحقيق رؤية مجلس الإدارة، واللجنة الفنية، من خلال التركيز على المشاركات القارية والدولية، لحصد الفائدة المرجوة منها، وتحقيق أفضل النتائج، وهناك برامج طموحة للعامين المقبلين للمشاركات الخارجية.

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