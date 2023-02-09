41 ميدالية ملونة حصاد الإمارات في دولية الفجيرة للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أسدل الستار، مساء أول من أمس، على منافسات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية، المصنفة من عيار النجمتين، والتي أقيمت على مدى 3 أيام، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للتايكواندو، بمشاركة أكثر من 1400 لاعب ولاعبة، يمثلون 36 دولة، وضمن نتائج اليوم الأخير لفئة الأطفال (تحت 11 عاماً)، تمكنت فرق وأندية الإمارات من تحقيق أكبر غلة من الميداليات، بفوزهم بـ 41 ميدالية ملونة، من بينها 8 ذهبيات 10 فضيات، و23 ميدالية برونزية، في حين حصدت كازاخستان 22 ميدالية، من بينها 5 ذهبيات 8 فضيات 9 ميداليات برونزية.

وحقق لاعبو ولاعبات الفرق الأوزبكية ست ميداليات، من بينها 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، في حين حققت الأردن ثلاث ميداليات، من بينها ذهبيتان وفضية، وذهبية لكل من عُمان والمملكة العربية السعودية.

ذهبية التنظيم

ونالت الفجيرة ذهبية استضافة بطولتي كأس العرب الثالثة، وبطولة الفجيرة الدولية بنسختها العاشرة، والتي جاءت مع احتفالية نادي الفجيرة للفنون القتالية بمرور عشرة سنوات على تأسيس النادي، وانطلاقة البطولة التي جاءت بالتزامن مع تأسيس نادي الفجيرة للفنون القتالية.

ومع نهاية منافسات البطولة، أعرب الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولتين، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، عن سعادته على هذه الاستضافة المثالية، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة التايكواندو في الدولة، قائلاً: «كانت استضافة ناجحة بكل المعايير، تمكنا من إحراز العديد من الميداليات، والخروج بنتائج تعكس تطور لاعبينا في مثل هذه المنافسات القوية. بالنسبة لنا، الكل فائز بمجرد وصوله إمارة الفجيرة للمشاركة في البطولة»، وأكد الزيودي أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، والذي يولي الرياضة اهتماماً خاصاً، باعتبارها أداة التواصل بين الشعوب، والمكان الأمثل لصقل مهارات الشباب، وتعزيزها ضمن القيم الأولمبية.

اتحاد نشط

بدوره، أكد الدكتور تشونغ وون تشوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، على النجاح المستمر لبطولتي كأس العرب، وبطولة الفجيرة الدولية، باعتبارها وجهة لأبطال رياضة التايكواندو من جميع أنحاء العالم، مثمناً الدور الكبير لاتحاد الإمارات للتايكواندو، قائلاً: «يعتبر اتحاد الإمارات للتايكواندو، واحداً من أنشط الاتحادات في المنطقة، لديهم العديد من مراكز وأندية التايكواندو، التي تسعى إلى نشر هذه الرياضة وتطويرها، ليس فقط على صعيد الدولة، وإنما على صعيد المنطقة ككل، نحن فخورون بوجودهم ضمن عائلة الاتحاد الدولي للتايكواندو».

من جانبه، أكد نادر أبو شاويش مدير البطولة، على أهمية النتائج التي حصدتها بطولة والفجيرة الدولية على الجانبين الإداري والفني، باعتبارها افتتاحية الموسم العالمي للتايكواندو، قائلاً: «عملت الطواقم المنظمة بجد خلال الفترة الماضية، لضمان الخروج بفعالية تليق باسم نادي الفجيرة، واتحاد الإمارات، في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، ما زالت بطولة الفجيرة تثبت تطورها المستمر عاماً بعد عام، ونتطلع قدماً لتقديم الأفضل لخدمة الحركة الأولمبية والقيم المعمول بها».

وأكد نادر أبو شاويش أن بطولة الفجيرة، تأتي بمثابة المحطة الاستعدادية لبطولة آسيا للناشئين والواعدين، والتي ستقام في شهر سبتمبر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

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