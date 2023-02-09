بنشيتش تتأهل لـ«الثمانية» في بطولة مبادلة للتنس

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس منافساتها المثيرة التي تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، بمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.

غادرت بطلة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك البطولة، أول من أمس، بعد هزيمتها بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/4 – 7/5 أمام السويسرية بيلندا بنشيتش في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، لتضمن تأهلها لدور الثمانية بعد عرض مذهل أمام الأوكرانية كوستيوك، وتقدمت في المجموعتين خلال المباراة واستحقت الفوز على غريمتها الأوكرانية، ومن المقرر أن تخوض بنشيتش مباراتها القادمة في دور ال8 ضد الأمريكية شيلبي روجرز التي تأهلت لدور 8 فور فوزها على الإستونية أنيت كونتافيت التي أصابتها وعكة صحية خلال مجريات المباراة مساء أمس، وترتب عليه إيقاف المباراة واحتساب النتيجة حينها لصالح المتقدمة روجرز.

وقالت بيلندا بنشيتش عقب انتهاء المباراة: «سعدت بمباراتي الأولى في البطولة، لقد كانت صعبة بعض الشيء ولكنني سعيدة بالطريقة التي سارت بها المباراة، وهناك بعض التفاصيل التي أعتقد أنه يمكنني تحسينها استعداداً للمرحلة القادمة».

وأسفرت باقي نتائج المباريات عن فوز اللاعبة الصينية تشينوين تشنغ على اللاتفية جيلينا أوستابينكو بمجموعتين بنتيجة 7/6 – 6/1، لتضمن الصينية تشنغ تأهلها في المنافسات الفردية في الدور الـ 8 ضمن البطولة وتواجه إحداهن الروسية داريا كاساتكينا أو السويسرية جيل تيشمان.

وعلقت تشنغ المصنفة الـ29 عالمياً، على فوزها بالمباراة قائلة: «لم تكن بداية موفقة لي اليوم، حيث كانت النتيجة متراجعة، ولكنني بذلت أقصى جهد لتحقيق الفوز. أشعر بمزيد من الحماس عند خوض المنافسات القوية، حيث إنها تشجعك لإظهار أفضل أداء في رياضة التنس. لقد كانت مباراة طويلة اليوم في الشوط الفاصل ولكنني سعيدة بالفوز بالمباراة».

في حين فازت الروسية المصنفة الـ11 عالمياً فيرونيكا كوديرميتوفا على البلجيكية اليسي ميرتنز، بمجموعتين بنتيجة 6/1 – 7/5، لتقود الروسية البالغة من العمر 25 عاماً الآن المباراة القادمة ضد إحدى اللاعبتين الروسية ليودميلا سامسونوفا أو التشيكية باربورا كرجتشيكوفا في الدور قبل النهائي.

وقالت كوديرميتوفا عقب انتهاء المباراة: «كانت مباراة جيدة للغاية بالنسبة لي وبداية موفقة لي للغاية، وأداء بطولي طوال الجولة. لقد لعبت بشكل أفضل قليلاً وعلى الرغم من أن لدي فرص للفوز بالمباراة بنتيجة 5-2، إلا أنني سعيدة بشكل عام بالطريقة التي لعبت بها في المجموعتين».

فيما أسفرت نتائج مباريات الزوجي في الدور الـ16 عن فوز البرازيلية لويزا ستيفاني والصينية شواي تشانغ على الكازاخية آنا دانيلينا والأوكرانية كليودميلا كيشينوك بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/7 – 6/3 – 10/5، وفي المباراة الأخرى فازت الأمريكية ديزيرا كراوزيك والمكسيكية جوليانا أولموس على السلوفاكية تيريزا ميهاليكوفا والصينية تشو إيفان بمجموعتين بنتيجة 6/1 – 6/2، وفي المباراة الثالثة تم إقصاء الأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز بعد فوز اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو تشينغ بمجموعتين بنتيجة 7/6 – 7/5.

تمثل البطولة استمراراً لاحتفالات رابطة اللاعبات المحترفات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً إماراتياً للكبار، بينما تتوفر باقات لكامل البطولة بتوفير يصل إلى 15% بما في ذلك باقات الضيافة التي تعد الضيوف بتجربة لا مثيل لها. كما تتوفر التذاكر مجاناً للأطفال دون سن 12 عاماً عند مرافقة حاملي التذاكر الممتازة والعادية خلال الأيام الأربعة الأولى.

وتشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي وعشاق رياضة التنس، وتمتد حتى بعد غدٍ الأحد، والذي سيشهد نهائيات الفردي والزوجي وتتويج البطلات.

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