أُنس جابر تنسحب من بطولتي دبي وقطر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلنت التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة عالمياً انسحابها من بطولتي «قطر توتال إنرجيز» و«سوق دبي الحرة للتنس» المقررتين من 13 إلى 18 فبراير الجاري ومن 19 إلى 25 من الشهر ذاته لأسباب صحية.

وكتبت أُنس على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من أجل العناية بوضعي الصحي قرر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة من أجل العودة إلى الملاعب بأداء جيد».

وأضافت: «سأضطر إلى الانسحاب من دورتي الدوحة ودبي، وهذا يؤلمني، أعتذر ممن يشجعونني في الشرق الأوسط الذين انتظروا هذا اللقاء، أعدكم بأن أعود إليكم أكثر قوة وبصحة جيدة».

وفقدت التونسية أُنس جابر وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات نهاية الشهر الماضي بعد خروجها من الأدوار المبكرة في بطولة أستراليا المفتوحة متراجعة إلى المركز الثالث.

وكانت أُنس جابر أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد مايو الماضي، بعد تأهلها إلى نهائي ويمبلدون في يوليو ونهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الماضي.

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