طواف الإمارات للسيدات ينطلق من ميناء راشد اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، اليوم، المرحلة الأولى من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023 «السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط»، من ميناء راشد في إمارة دبي لمسافة 109 كم، وصولاً إلى دبي هاربور، مروراً بالعديد من معالم دبي الشهيرة، بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات، من 20 فريقاً «13 عالمياً – 7 فرق قارية».

وشاركت 6 من نجمات ركوب الدراجات على مستوى العالم في مؤتمر صحافي أقيم أول من أمس بالعاصمة أبو ظبي، حيث تفاعلت البطلات الست مع وسائل الإعلام، وشاركن آرائهن وتطلعاتهن حول البطولة المرتقبة.

من جانبها قالت مارتا كافالي من فريق (FDJ-Suez)، التي تشارك في طواف الإمارات للسيدات بعد تحقيقها عدداً من النتائج المبهرة خلال عام 2022: «أتوجه بجزيل الشكر لجميع الجمهور والحاضرين من الإمارات على حفاوة الاستقبال. وبالنسبة للبطولة، سيكون تركيزي الرئيسي على المرحلة الثالثة التي ستكون بالوقت نفسه فرصة جيدة لي لممارسة تقنية الـ«ركوب الدراجة ضد اتجاه الرياح». كما ستحاول زميلاتي في الفريق مساعدتي قدر الإمكان خلال المراحل الأربع، بالإضافة إلى رغبتنا في المنافسة في سباقات السرعة».

فيما قالت إليسا لونغو بورغيني من فريق (Trek-Segafredo): «بالنيابة عن كامل فريقي، أشكر مجلس أبوظبي الرياضي وجميع رعاة السباق على إقامة هذا الحدث الرائع، ويسعدنا أن نكون متواجدات هنا لأننا على يقين من أن هذا الحدث سيلعب دوراً كبيراً في الترويج للرياضات النسائية».

وقالت مارتا باستيانيللي من فريق (UAE Team ADQ): «مستعدات للسباق، رغم حداثة فريقنا، ولدينا إصرار على تحقيق نتائج طيبة من خلال التعاون والعمل بروح الفريق الواحد».

وفي السياق ذاته قالت كيم دي بات من فريق (Fenix-Deceuninck): «هذه هي المرة الثانية التي أتسابق فيها في الإمارات، ويسعدني حقاً أن أعود من جديد». أما تيفاني كرومويل من فريق (Canyon/‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏SRAM Racing)، فقالت: «نحن متحمسات للغاية. نحن هنا لمحاولة الفوز بالمراحل والسباق ككل، وسنقدم أفضل ما لدينا على أمل تحقيق ذلك».

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