4 ميداليات للإمارات في «دولية الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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حصد منتخب الإمارات للتايكواندو 4 ميداليات جديدة في فعاليات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، المصنفة من عيار النجمتين، التي يستضيفها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بتنظيم من نادي الفجيرة الرياضي، واتحاد الإمارات للتايكواندو. وتوزعت الميداليات إلى ذهبية اللاعبة مريم جاسم وفضية سعود عمر وبرونزيتين لكل من شما السويدي وآية المرزوقي.

حضر مراسم تتويج الفائزين بالميداليات كل من الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، والبروفيسور لي رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، وعبدالله السماحي أمين عام الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، ومدير البطولة نادر أبو شاويش.

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