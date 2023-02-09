دبي تستضيف مونديال سلة الكراسي المتحركة 5 يونيو

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كشف نادي دبي لأصحاب الهمم، عن تفاصيل بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تستضيفها دبي من 5 إلى 24 يونيو المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 للرجال و12 للسيدات، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاقته في 1973.

وأقامت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة، أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي مدير بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وأولف ميهرينس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وأسفرت قرعة منافسات الرجال عن وقوع منتخبنا، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في هذا المونديال، في المجموعة الأولى، إلى جانب أستراليا، إيطاليا والبرازيل، فيما تضم المجموعة الثانية: مصر، ألمانيا، كندا وتايلاند، وتضم المجموعة الثالثة: هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية وفرنسا، وتضم المجموعة الرابعة: أمريكا، بريطانيا «حامل اللقب»، إيران والعراق.

وأسفرت قرعة منافسات السيدات، عن مجموعتين، فضمت الأولى: الجزائر، أمريكا، تايلاند، اليابان وألمانيا، وهولندا «حامل اللقب»، وتضم الثانية: البرازيل، كندا، الصين، أستراليا وإسبانيا وبريطانيا.

استضافة

وأعرب محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، عن سعادته الغامرة باستضافة بطولة العالم لكرة السلّة على الكراسي المتحرّكة على أرض الوطن، وفي إمارة دبيّ، مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة هذا الحدث العالمي، معرباً عن ثقته في جودة التنظيم.

وصرّح رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، بأنّ القيادة الرشيدة الداعم الأول لأصحاب الهمم، للخروج بتنظيم يليق باسم دولة الإمارات في عالم الرياضة البارالمبيّة. وأضاف الهاملي أنّ الاستعداد لمنتخبنا الفنّي والبدني والذهني لمنتخبنا الوطني، عن طريق المعسكرات الخارجيّة والداخلية، لاستغلال فرصة إقامة البطولة على أرض الوطن، والذهاب بعيداً خلال منافسات المحفل العالمي.

شعبية

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد، أن كرة السلة على الكراسي المتحركة، تعتبر ذات الشعبية الأولى في رياضات أصحاب الهمم، وستشكل فرصة لإبراز الوجه المشرق لدولتنا الرائدة في دمج هذه الفئة بالمجتمع، ودعمها بشكل لا محدود، وهي التي كانت دائماً حاضرة باستضافة بطولات كبرى لأصحاب الهمم في مختلف الألعاب الرياضية.

دعم

من جانبه، أكد ماجد العصيمي، أن ملف الإمارات تفوق بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بما جعل دبي تتفوق على مدينة تورونتو الكندية في التصويت، لتنال شرف الاستضافة، ونطمح لنسخة تاريخية مع منح منتخبنا فرصة المشاركة للمرة الأولى في المونديال، فيما ستقام المنافسات في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال إقامة 6 ملاعب، منها ملعبين رئيسين للمنافسات، و4 ملاعب للتدريب، إلى جانب المرافق الأخرى لخدمة المنتخبات المشاركة والجماهير التي يتوقع حضورها.

وشهدت مراسم القرعة، الكشف عن شعار البطولة الذي ضم معالم بارزة من دبي، منها جزيرة النخلة، وبرج خليفة وفندق برج العرب، إلى جانب الكشف عن تميمة البطولة وهي صقر تم تسميته «الحر».

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