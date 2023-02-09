8 فرق في كأس دبي الذهبية للبولو 15 الجاري

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الأربعاء المقبل، انطلاق منافسات كأس دبي الذهبية الرابعة عشرة بمشاركة 8 فرق هي: الإمارات، والحبتور أيفزا، وغنتوت، وبنجاش، ومهرة، وإيه إم، وكلينوفا، وذئاب دبي كافو، وبهانديكاب 20 جول، وتستمر البطولة حتى الرابع من شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بحضور محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ومحمد الحريز عضو مجلس الإدارة، ومارتن بيدرسن الرئيس التنفيذي لأيفزا دبي الراعي الرسمي لفريق الحبتور، وجوزيف طيار ممثل شركة الحبتور للسيارات، وسنتياجو المدير الفني لاتحاد البولو وممثلي الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

ترحيب وشكر

واستهل المؤتمر بكلمة، رحب من خلالها محمد الحبتور بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة ووجه الشكر والتقدير إلى مجلس دبي الرياضي، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان على دعمهما المستمر للعبة وحرصهما على إنجاح كافة البطولات، كما وجه الشكر إلى الفرق المشاركة والشركات الراعية، ومرحباً بعودة فريق مهرة وانضمام فريق كلينوفا، معرباً عن أمله في أن يعود فريق أبوظبي مجدداً إلى البطولة.

قرعة

شهد المؤتمر مراسم إجراء قرعة البطولة وأسفرت عن لقاء فريق الحبتور أيفزا بقيادة محمد الحبتور وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش في افتتاح البطولة، فيما تقام في اليوم نفسه مباراة فريق ايه ام بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم وفريق مهرة أياكس للاستثمار بقيادة طارق الحبتور.

أما مباريات اليوم التالي فستقام مباراتان، حيث يلاقي فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي في أقوى لقاءات الافتتاح، ويعقبها مباراة فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق كلينوفا بقيادة كريم راجا.

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