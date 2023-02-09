«الشارقة للمرأة» يتألق في «الدوري العُماني للقوى»

المصدر: (دبي - البيان)

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تألق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال مشاركته في جولتين من الدوري العُماني لألعاب القوى للموسم الجاري، بتحقيقه نتائج مميزة في فعاليات البطولة التي جرت على ميدان مجمع صحار الرياضي، ونظمها الاتحاد العُماني لألعاب القوى.

مثل فريق النادي، اللاعبات، جوري حسين وشوق عبد العزيز ونوف عبد العزيز، وفاطمة البلوشي وعبير إبراهيم وعلياء الحمادي.

وحصلت شوق البلوشي وفاطمة البلوشي وعبير البلوشي، على المراكز الأول والثاني والسادس على التوالي في سباق 100 متر، فيما فازت جوري حسين ونوف البلوشي على المركزين الأول والثاني على التوالي لسباق 300 متر، بينما تألقت نوف البلوشي بحصولها على المركز الأول لسباق 600 متر، فيما حققت علياء الحمادي وجوري حسين، الفوز بالمركزين الأول والثالث على التوالي لفعالية الوثب الطويل.

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