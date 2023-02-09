بليسكوفا تتأهل للدور 16 في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً إلى دور الستة عشر ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بمجمع التنس الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، في أولى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات للتنس 2023.

ونجحت بليسكوفا في الفوز في الدور الأول على البلجيكية بسالين بونافنتور بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 - 1 و6 - 3 في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، لتواجه في الدور الثاني الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة العاشرة عالمياً، حاملة لقب بطولة ويمبلدون 2022، والمرشحة الثالثة على البطولة. وكانت الإسبانية غاربيني موغوروزا انسحبت من مواجهة بليسكوفا في دور الـ 23 لأسباب خاصة لتحل محلها بسالين بونافنتورا التي ودعت من الدور الأول.

نتائج

وأسفرت نتائج دور الـ 23 ضمن منافسات اليوم الثالث للبطولة عن فوز اللاعبة البرازيلية المصنفة 14 عالمياً بياتريس حداد مايا على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4/‏‏‏3 – 6/‏‏‏3 – 6/‏‏‏0، إذ خسرت حداد المجموعة الأولى، ولكنها كشفت عن مهاراتها الرفيعة وتفوقت على بوزكوفا بالمجموعة الثانية، وازدادت ثقتها مع تواصل المباراة لتفوز بمجموعة حاسمة بست نقاط نظيفة خلال 32 دقيقة فقط.

وفازت الروسية المصنفة الـ 19 عالمياً ليودميلا سامسونوفا على الأمريكية كلير ليو، بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 3/‏‏‏6 –6/‏‏‏2 – 6/‏‏‏0. وقد حلت الأمريكية مكان الأسبانية باولا بادوسا بعد انسحابها من البطولة للإصابة.

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