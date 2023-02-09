سلطان بن خليفة بن شخبوط: دعم القيادة الرشيدة وراء إنجازات الرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية سيكون دافعاً للمزيد من العمل والتطوير خلال 2023، خاصة وأن هناك الكثير من الاستحقاقات على كل المستويات. وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، خلال حفل ختام الموسم، الذي أقيم في دبي، وتم خلاله تكريم اللاعبين من أصحاب الإنجازات، وأبطال مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية، والشركاء الاستراتيجيين: إن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر كانا من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق النجاح والتفوق في كل المشاركات خلال العام الماضي.

حضر الحفل كل من الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعبدالعزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

ووجّه الشيخ سلطان بن خليفة كلمة إلى اللاعبين، قال فيها: أنتم مستقبل هذا الوطن وأمله، وما نقدمه من تكريم وشكر في ختام الموسم هو حق لكم، ودافع لمزيد من تحقيق الآمال والطموحات، كما وجه الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ما قدموه من دعم للاعبين، مؤكداً أنهم يؤدون رسالة سامية لرعاية الشباب واكتشاف مواهبهم.

يذكر أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية حقق العديد من الإنجازات خلال 2022 ، أبرزها التتويج بميداليتين فضيتين في بطولة الألعاب الخليجية بالكويت، والتتويج بفضية وبرونزية في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية، والتأهل لأول مرة إلى كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية، ثم الوصول إلى دور الـ16 من البطولة، والتأهل لأول مرة أيضاً إلى نصف نهائي بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية بتركيا، حيث حقق اللاعبون المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز