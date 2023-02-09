رالي أبوظبي الصحراوي يعود بحلة جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تجري الاستعدادات على قدم وساق، لإقامة النسخة الثانية والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي سينطلق في 25 فبراير الجاري.

واستقطب الرالي المصنف بالجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، نخبة من أمهر السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، وشهد رالي هذا العام، الذي طال انتظاره، تغييرات مثيرة، تضم مسارات جديدة في مناطق غير مألوفة، ليواصل تقديم واحدة من أكثر التضاريس روعة ودراماتيكية في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

وقال ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: يحظى رالي أبوظبي الصحراوي، بدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الراسخ للأحداث، لا سيما الأحداث الرياضية.

وأضاف: لقد كان لدعم سموه كافة مجالات تنشيط الرياضة، بما فيها جلب هذا الحدث الرياضي العالمي رفيع المستوى إلى هذه المنطقة أثر كبير عليها، لإلقاء الضوء على طبيعتها المميزة، والكشف عن كنوزها الطبيعية، وسيستمر رالي أبوظبي الصحراوي في عرض الجمال الطبيعي المذهل، والثروة الثقافية التي توفرها منطقة الظفرة للعالم في أبهى صورة.

امتنان

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان، لدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لرالي أبوظبي الصحراوي. إن هذا الحدث، يؤكد على مكانة إمارة أبوظبي المرموقة كلاعب رئيس على خريطة الأحداث الرياضية العالمية».

وأضاف: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الأحداث الرياضية الدولية التي تسهم في المجتمع. ويعتبر رالي أبوظبي الصحراوي، جوهرة في تاج الإنجازات الرياضية للدولة عامة، ورياضة السيارات والدراجات النارية بصفة خاصة، حيث يستقطب نخبة من أفضل المنافسين من جميع أنحاء العالم».

دعم

بدوره، قال خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والجهات الراعية الرئيسة، مثل أدنوك للتوزيع، يسرنا أن نقود هذا التغيير في تنظيم وإدارة رالي أبوظبي الصحراوي».

وأضاف: إن تطوير مسار الرالي المرموق، ووصوله إلى مدينة الظنة، نقلة نوعية كبيرة، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التطوير في هذه المجالات، وتسليط الضوء على كيفية مساهمة المدن في نجاح منطقتنا.

ويصنف رالي أبوظبي الصحراوي، باعتباره الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، منذ انطلاق البطولة في العام الماضي، وشهدت منافساتها الكثير من الإثارة والتشويق في فئتي السيارات والدراجات النارية، بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز