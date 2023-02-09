470 ألف درهم جوائز سباق مضمار أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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يشهد نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم حفل سباقاته العاشر في الموسم الحالي على مضماره العشبي، الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس الأخير للمهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائز الحفل 470 ألف درهم، يتنافس عليها 80 خيلاً، وسط اهتمام كبير من ملاك ومدربي الخيول وجمهور مضمار العاصمة.

وستكون البداية عند الخامسة مساءً بسباق «حصن الغيل» لمسافة 2200 متر في الشوط الأول بمشاركة 12 خيلاً، وينطلق سباق «متحف المحطة» لمسافة 1600 متر المخصص للمبتدئة في الشوط الثاني بمشاركة 14 خيلاً، وفي ثالث أشواط الحفل يقام سباق «حصن الضاحية» لمسافة 1400 متر.

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