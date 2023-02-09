«الفجيرة الدولية للرماية الجبلية» تنطلق اليوم بـ 444 متنافساً

المصدر: دبا - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم المنافسات الرسمية لبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، والتي بدأت بالتدريبات التمهيدية الاثنين الماضي وتستمر حتى بعد غد بمشاركة 444 متنافساً من 43 دولة حول العالم، ويقام الحدث بمنطقة وادي غوب الجبلية في دبا الفجيرة، وأسهمت عوامل عدة في تعزيز نجاح البطولة المقامة بوادي غوب بجوائز يبلغ مجموعها أكثر من مليون درهم.

ويأتي الدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ورعايته للبطولة في مقدمة عوامل النجاح، إضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة للمتسابقين، كما أسهمت المقومات الطبيعية لإمارة الفجيرة المتمثلة في موقع البطولة من تضاريس جبلية مميزة في تشكيل تحديات كبيرة للمتنافسين، إضافة إلى الإقبال الكبير من المشاركين الذين توافدوا من 43 دولة حول العالم للتنافس في الفعالية، إلى جانب حدة التنافس بين المتسابقين، خصوصاً وأنهم من ذوي الخبرة وأبطال عالميون لرياضة رماية الأطباق.

من جهتها، أكدت حصة الفلاسي عضو اللجنة المنظمة أن أيام التدريب في البطولة شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين الذين توافدوا لشراء تذاكر التدريب والمسابقات المصاحبة للبطولة وعددها ثلاث مسابقات بجوائز تبلغ قيمتها أربعمائة ألف درهم، مشيرة إلى أن المنافسات كانت مثيرة أثناء التدريب، ما يجعل التحدي أكبر بين المتنافسين خلال البطولة الرسمية.

وحول اختيار منطقة غوب لتكون مسرحاً للبطولة ذكرت حصة بأن المنطقة تتميز بطبيعة جبلية جيدة وساحرة «ولذلك رأينا أن تكون منصات رماة الأطباق في الجبال لتعطي البطولة قوةً وتميزاً».

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