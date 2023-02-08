الخميس.. انطلاق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات بمشاركة نخبة المصنفات حول العالم

المصدر: وام

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تنطلق يوم غد الخميس الموافق 9 فبراير المرحلة الأولى من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط – من ميناء راشد في إمارة دبي لمسافة 109 كم، وصولاً إلى دبي هاربور، ومروراً بالعديد من معالم دبي الشهيرة، بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات، من 20 فريقاً (13 عالمياً – 7 فرق قارية).

وشاركت 6 من نجمات ركوب الدراجات على مستوى العالم في مؤتمر صحفي أقيم اليوم وقبل 24 ساعة من انطلاق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 9-12 فبراير الجاري حيث تفاعلت البطلات مع وسائل الإعلام، وشاركن آرائهن وتطلعاتهن حول البطولة المرتقبة.

وقالت مارتا كافالي من فريق (FDJ-Suez) - التي تشارك في طواف الإمارات للسيدات بعد تحقيقها عددا من النتائج المبهرة خلال عام 2022، إذ حصدت المركز الأول في سباقي "Amstel Gold Race" و "La Fleche Wallonne "، والمركز الثاني في سباق "Giro d'Italia Donne - أتوجه بالشكر للجمهور والحاضرين من الإمارات على حفاوة الاستقبال، وبالنسبة للبطولة، سيكون تركيزي الرئيسي على المرحلة الثالثة التي ستكون فرصة جيدة لي لممارسة تقنية الـ"ركوب الدراجة ضد اتجاه الرياح"، كما سيحاول زملائي في الفريق مساعدتي قدر الإمكان خلال المراحل الأربع، بالإضافة إلى رغبتنا في المنافسة في سباقات السرعة.

وقالت إليسا لونغو بورغيني من فريق (Trek-Segafredo) - الحائزة على الميدالية البرونزية لسباق الطريق الأولمبي لعامي 2016 و2020، والفائزة مؤخراً بالترتيب العام في طواف بريطانيا للسيدات، وبسباق باريس روبيه للسيدات 2022 - بالنيابة عن فريقي، أشكر مجلس أبوظبي الرياضي وكل رعاة السباق على إقامة هذا الحدث الرائع، ويسعدنا أن نكون متواجدين هنا لأننا على يقين من أن هذا الحدث سيلعب دورا كبيرا في الترويج للرياضات النسائية، ونأمل أن يلهم الناس لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاط.

من جانبها أكدت لورينا وايبس من فريق 22 (Team SD Worx) - المرشحة للفوز بإحدى المراحل السريعة من طواف الإمارات للسيدات 2023، والتي حققت انتصاراً استثنائياً في عام 2022 شمل فوزرها في مرحلتين من طواف فرنسا للسيدات، وتحقيقها لقب الطريق الأوروبي - أن المنافسة ستكون شديدة للفوز بلقب النسخة الأولى من هذا السباق الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فيما ستبذل وايبس كل جهدها للفوز والتتويج بدرع الطواف.

وقالت مارتا باستيانيللي من فريق (UAE Team ADQ) - التي حققت 42 انتصاراً احترافياً خلال مسيرتها حتى الآن، بما في ذلك بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق في عام 2007، وطواف فلاندرز في عام 2019 - مستعدون للسباق الذي يقام على أرضنا، رغم حداثة فريقنا، لكننا مصرون على تحقيق نتائج طيبة من خلال التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي السياق ذاته قالت كيم دي بات من فريق (Fenix-Deceuninck) - بطلة سباق الدراجات على الطريق البلجيكي لعام 2022، والفائزة بمرحلتين من طواف إيطاليا الدولي للسيدات - هذه هي المرة الثانية التي أتسابق فيها في الإمارات، فقبل ثلاث سنوات شاركت في فريق ركوب الدراجات في شرطة دبي ، ويسعدني أن أعود من جديد، ويتواجد فريقي بشكل أساسي لدعم Marthe Truyen في سباقات السرعة وسنرى إلى أي مدى يمكننا الوصول إلى الصدارة خلال مراحل الطواف.

أما تيفاني كرومويل من فريق (Canyon//SRAM Racing) - الفائزة بسباق "Omloop Het Nieuwsbald WE" لعام 2013 - فقالت: نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا، حيث يمثل هذا السباق خطوة مهمة إلى الأمام لرياضة ركوب الدراجات للسيدات، مما يساعدنا على الترويج للرياضة في هذا الجزء من العالم، لقد خرجنا للتو من معسكر تدريبي جيد ونحن متحمسون للغاية لذلك السباق. وأضافت : نحن هنا مع العديد من الخيارات ؛ من المحتمل أن نتحدى في سباقات السرعة ولدينا أيضًا بعض المتسلقات الأقوياء، وإذا واجهنا رياحًا متقاطعة على مراحل الصحراء، سنتعامل معها بالشكل المطلوب، نحن هنا لمحاولة الفوز بالمراحل والسباق ككل ، وسنقدم أفضل ما لدينا على أمل تحقيق ذلك.

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