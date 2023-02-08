أُنس جابر تعلن انسحابها من بطولتي قطر ودبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلنت التونسية أُنس جابر المصنفة 3 عالمياً انسحابها من بطولتي «قطر توتال إنرجيز» وسوق دبي الحرة للتنس المقررتين من 13 إلى 18 فبراير الجاري ومن 19 إلى 25 من الشهر ذاته لأسباب صحية.

وكتبت أُنس على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من أجل العناية بوضعي الصحي قرر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة من أجل العودة إلى الملاعب بأداء جيد».

وأضافت: «سأضطر إلى الانسحاب من دورتي الدوحة ودبي، وهذا يؤلمني، أعتذر ممن يشجعونني في الشرق الأوسط الذين انتظروا هذا اللقاء أعدكم بأن أعود إليكم أكثر قوة وبصحة جيدة».

وفقدت التونسية أًنس وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات نهاية الشهر الماضي بعد خروجها من الأدوار المبكرة في بطولة أستراليا المفتوحة متراجعة إلى المركز الثالث.

وكانت أُنس أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في مايو 2022، بعد تأهلها إلى نهائي ويمبلدون في يوليو ونهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر من العام ذاته.

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