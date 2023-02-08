ضمن أول بطولة لألعاب التسامح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بنجاح النسخة الأولى من ألعاب التسامح «بطولة آسيا للشطرنج - سيدات»، مثمناً التعاون المثمر بين وزارة التسامح والتعايش والاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج وكذلك الاتحاد الدولي للشطرنج، حيث بذل الجميع الجهود من أجل أن تحقق المسابقة أهدافها السامية، كما هنأ معاليه كافة الفائزات بالمراكز الأولى في البطولة، وكذلك بطلات مسابقة الشطرنج للأطفال تحت 12، مؤكداً أن الرياضة ستظل داعماً أساسياً للقيم الإنسانية والأخلاق الكريمة، وفي القلب منها التسامح وقبول الآخر والأخوة الإنسانية.

تكريم

جاء ذلك عقب تكريم معاليه للفائزات ببطولة آسيا للشطرنج للسيدات يرافقه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش.

والتي أقيمت ضمن أنشطة مهرجان الأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش ضمن احتفالات الإمارات باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، واستمرت هذه البطولة على مدى يومين وتم تكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة، وفازت ماهيرا جيلديافا من تركمانستان بالمركز الأول وكأس البطولة، وجاءت شاخينوزا سابيروفا من أوزباكستان بالمركز الثاني بينما حصلت أحلام راشد من الإمارات على المركز الثالث بعد منافسة كبيرة بين أكثر من 100 لاعبة من بطلات آسيا جئن إلى الإمارات من أكثر من 17 دولة آسيوية للمشاركة بالبطولة ودعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش العالمي، وتم تكريم 11 لاعبة بجوائز خاصة من وزارة التسامح والتعايش.

كما تم تكريم 8 مشاركات في المسابقة التي تم تنظيمها على هامش البطولة للأطفال تحت 12 سنة بجوائز خاصة من الاتحاد الدولي للشطرنج.

مشاركة

فيما عبرت المشاركات في البطولة عن تقديرهن لوزارة التسامح والتعايش على تنظيم هذه البطولة مثمنات الحضور والدعم الكبير الذي قدمه معالي الشيخ نهيان بن مبارك لهذه البطولة، مؤكدات أن لعبة الشطرنج وما بها من استراتيجيات مختلفة.

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