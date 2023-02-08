تتويج أبطال «العامة مفتوح» في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس منافسات أشواط الشيوخ، وذلك بعد أربعة أيام متواصلة من منافسات «العامة مفتوح» بمشاركة محلية وخليجية واسعة في «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، التي يتوقع أن تشهد مشاركة 773 صقاراً يتنافسون بواسطة 3880 طيراً على مدار أيام الحدث الأكبر من نوعه الذي يشكل نقلة نوعية للرياضات التراثية عموماً ورياضة الصيد بالصقور بجوائز تزيد على 23 مليون درهم.

وجاءت انطلاقة أشواط الشيوخ قوية كما هو متوقع بالنظر لنخبة الفرق المشاركة فيها، حيث تنافست في اليوم الأول في أشواط جير شاهين، وفيها تألق فريق «إم 7» ليحصد شوط رمز الفرخ، بالطير «7» بزمن 16,856 ثانية، وكسب «أف 3» شوط رمز الجرناس، بالطير «3» بزمن 16,802 ثانية.

وقام دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الفائزين في فئة «العامة مفتوح» حضر التكريم نائب الرئيس التنفيذي راشد بن مرخان، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، بعد إقامة 28 شوطاً على مدار أربعة أيام، وفي أشواط جير شاهين، تفوق سيف جمال الحريز في شوطي الرمز فرخ وجرناس، فكسب شوط الفرخ، بواسطة الطير «56» بزمن 17,757 ثانية، كما تفوق الحريز في شوط الجرناس، بالطير «عجيب» بزمن 18,005 ثانية. وكسب حمد عبد الله العرجاني شوط النقدي أول فرخ، بالطير «النجاشي» بزمن 18,331 ثانية.

وتفوق فريق «إس بي كيه» في شوط النقدي أول جرناس، بالطير «لابق» بزمن 18,299 ثانية، وكسب محمد عبد الوهاب الهاجري شوط النقدي الثاني فرخ، بالطير «جي إي 21 مليون» بزمن 18,455 ثانية، وتفوق محمد عبد الوهاب الهاجري في شوط النقدي الثاني جرناس، بالطير «ياس» بزمن 18,308 ثانية. وحقق أحمد عبد الوهاب الهاجري المركز الأول في شوط النقدي ثالث فرخ، بالطير «جي إس 33 بشير» بزمن 18,951 ثانية.

أما في أشواط جير تبع، كسب فريق ربدان شوط رمز الفرخ، بالطير «24» بزمن 18,202 ثانية، وحصد حميد محمد الطاير شوط رمز الجرناس، بالطير «النخبة» بزمن 17,939 ثانية، وتفوق فريق ربدان في شوط نقدي أول فرخ، بالطير «تي 38» بزمن 18,309 ثانية، وكسب حميد محمد الطاير شوط نقدي أول جرناس، بالطير «الكاس» بزمن 18,310 ثانية، وحقق فريق البحرين المركز الأول في شوط نقدي ثاني فرخ، بالطير «طامي» بزمن 18,447 ثانية، وتفوق خالد ناصر الهاجري في شوط نقدي ثاني جرناس، بالطير «تي 65» بزمن 18,121 ثانية، وحقق سعيد هلال المنصوري المركز الأول في شوط نقدي ثالث فرخ، بالطير «تي 1» بزمن 18,950 ثانية.

أما في أشواط بيور جير، كسب فريق دبي شوط الرمز فرخ، بالطير «1230» بزمن 17,791 ثانية، وتفوق سيف جمال الحريز في شوط الرمز جرناس، بالطير «خصوصي» بزمن 17,656 ثانية، وكسب فريق دبي شوط نقدي أول فرخ، بالطير «1221» بزمن 17,869 ثانية، وتفوق فريق ند الشبا في شوط نقدي أول جرناس، بالطير «شايم» بزمن 17,704 ثانية، وحقق فريق دبي المركز الأول في شوط نقدي ثاني فرخ، بالطير «مشرف» بزمن 18,370 ثانية، كما حصد فريق دبي شوط نقدي ثاني جرناس، بالطير «93» بزمن 18,472 ثانية، وكسب فريق دبي شوط نقدي ثالث فرخ، بالطير «أر إكس» بزمن 18,553 ثانية، وفي أشواط القرموشة، كسب السعودي أمين بن عبد الله الملاح، شوط رمز الفرخ، بالطير «جم» بزمن 17,219 ثانية، فيما تفوق حسين ناصر لوتاه في شوط رمز الجرناس، بالطير «إتش إل 4» بزمن 17,173 ثانية، وتفوق حمد عبد الله العرجاني في شوط نقدي أول فرخ، بالطير «مرعوشه» بزمن 17,577 ثانية.

مشاركة

تقدم راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالشكر للجهات الحكومية من شركاء النجاح للحدث، خصوصاً الجهات التي تسهم بفضل تسّهيل الإجراءات والتعاون الكبير في زيادة المشاركة من الأشقاء الخليجيين، ومن أبرزها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة مطارات دبي، والمنافذ الحدودية بالدولة، علماً أن المركز يحرص دائماً على الوقوف على جميع احتياجات الصقارين قبل وخلال دخولهم الدولة للمشاركة ومساعدتهم في جميع الاحتياجات اللازمة لأن الغاية الأهم هو التجمع في هذه الأجواء التراثية والاحتفاء بالتراث الذي يجمع المنطقة ككل في رياضة الصيد بالصقور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز