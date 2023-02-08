«دبي الرياضي» يكشف عن مسارات «تحدي دبي 92» للدراجات

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة للنسخة الـ13 من سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية عن المسارات والقمصان الرسمية وتفاصيل هذا الحدث الدولي الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وضمن فعاليات «جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية»، ويقام في دبي يوم 19 فبراير الجاري، ويعد أهم بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة غلاسكو بأسكتلندا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وأرويك جيرد، مدير عام التسويق لمجموعة سبينس، وستيوارت هويسون، رئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وشيراز خان، رئيس العمليات التشغيلية في مجموعة آستر الطبية، وكارين سينغ، مديرة التسويق في مجموعة توتال للطاقات بمنطقة الشرق الأوسط.

انطلاقة

وينطلق مسار السباق الذي يمتد لمسافة 95.4 كيلومتراً من استاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضية، ويمر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي، من بينها أبراج بحيرات جميرا، وجميرا غولف إستيت، ومدينة إكسبو دبي، والقرية العالمية، ولأول مرة سيعبر الدراجون لهذا العام في اتجاه عكس عقارب الساعة بمدينة إكسبو دبي، ليستمتعوا بالمناظر البديعة بدبي، وينتهي السباق في مكان الانطلاق ذاته باستاد دبي الدولي.

كما تم الكشف عن أبرز القمصان التي يرتديها أبرز الدراجين المشاركين في السباق، ويتنافس المتسابقون من فئة النخبة على جوائز مالية قدرها 36 ألف درهم، مقدمة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث سينال الفائزان، عن فئة الرجال وعن فئة السيدات، في المركز الأول، 10 آلاف درهم لكل منهما، بينما ينال صاحبا المركز الثاني 5 آلاف درهم لكل منها، و3 آلاف درهم لكل من الفائزين في المركز الثالث.

فخر

من جانبه، قال ناصر أمان آل رحمة: «نحن فخورون بتنظيم النسخة الثالثة عشرة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يواصل هذا الحدث الدولي الرائع تحقيق النمو في أعداد المشاركين، الذين بلغ عددهم أكثر من 2000 مشارك من مختلف دول العالم، وأصبح حدثاً استثنائياً يتطلع إليه محبو رياضة الدراجات الهوائية بكل حماس، سواء من المقيمين داخل الدولة أو من خارجها، ونحن سعداء بالمكانة التي بلغها هذا السباق، حيث أصبح أحد أهم سباقات جران فوندو العالمية، التي تقام في 22 مدينة حول العالم، من أبرزها دبي.

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