وصول حكام وأبطال العالم للمشاركة في ماراثون دبي 2023

المصدر: دبي - البيان

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اكتملت الترتيبات الخاصة بانطلاقة النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي من أمام قبة الوصل بمدينة إكسبو بدبي، ووصل بالفعل طاقم الحكام الدوليين الرئيسيين من إنجلترا، إلى جانب وصول العدائين والعداءات المشاركات في سباقي 10 كيلومترات من النخبة، أمثال أبطال إثيوبيا تسيجاي ميكونين، فيكر بيكيلي، وغبريت صادق أبراها.

وانتهت اللجنة من المقصورة الرئيسية حول القبة للجماهير، والتي تتسع 6 آلاف شخص، ومن تشييد أجنحة كبار الشخصيات والإعلاميين والحكام والإسعاف، وأعلنت اللجنة المنظمة أن هيئة الطرق والمواصلات، قررت نقل المشاركين في الماراثون بالمجان، لتسهيل مشاركتهم وإنجاح الحدث، وتقرر أن يبدأ المترو من الرابعة فجراً، وحتى عودتهم قبل الثانية ظهراً.

وستقوم «أديداس» الشركة الراعية للحدث عبر محلاتها بمول دبي، بتوزيع أرقام وقمصان المشاركين اعتباراً من التاسعة صباح غداً، وحتى ليلة السباق مساء السبت المقبل، ويحظى العرس العالمي، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبشعبية كبيرة على الساحة ، إذ يعتبر أحد أسرع سباقات المسافات الطويلة العالمية.

ويجذب الماراثون، نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ولأول مرة في تاريخ الحدث سينطلق ماراثون دبي الأحد المقبل، وسيبدأ وينتهي الماراثون في ثوبه الجديد داخل وحول مدينة إكسبو.

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