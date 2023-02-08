دعوة موراي للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت بطولات سوق دبي الحرة للتنس مشاركة أسطورة التنس البريطاني آندي موراي، في منافسات البطولة خلال الشهر الجاري، بعد قبوله دعوة رسمية من الجهات المنظمة للعام الثاني على التوالي، ليعزز قائمة المشاركين في هذه البطولة السنوية المميزة التي تضم ثمانية مصنفين بين أفضل 20 لاعباً في العالم. وتستمر البطولة لمدة أسبوعين بين 19 فبراير و4 مارس، وتبدأ منافساتها بإقامة بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات.

ونجح اللاعب الاسكتلندي المولد في بناء مسيرة رياضية استثنائية بفوزه بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام وتحقيقه التصنيف الأول عالمياً عام 2016، وأصبح في ذلك العام، لاعب التنس الوحيد الذي يفوز بميداليات ذهبية أولمبية متتالية في المسابقات الفردية. ونجح موراي في الوصول إلى نهائيات البطولة في مناسبتين، حيث حقق فوزاً على اللاعب فرناندو فيرداسكو عام 2017، ليعاني بعدها من إصابات متكررة أدت إلى تراجع تصنيفه العالمي.

وتلقى موراي العام الماضي دعوة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها دبي، وذلك بعد أن أصبح أول بريطاني في فئة الرجال يحقق لقب غراند سلام في بطولة أمريكا المفتوحة 2012 منذ 77 عاماً. وشارك موراي في فعالية التنس من فئة الـ 500 نقطة للمرة الأولى منذ فوزه باللقب قبل خمس سنوات، حيث وصل إلى دور الـ 16 من البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز