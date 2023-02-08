جودو الإمارات يستعد لـ«طشقند غراند سلام»

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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ينتظم منتخبنا الوطني للجودو غداً في معسكر إعدادي داخلي حتى نهاية فبراير المقبل، قبل المشاركة في بطولة «طشقند غراند سلام»، من 3 إلى 5 مارس المقبل.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، منح اللاعبين فترة راحة عقب المشاركة في بطولة «باريس غراند سلام»، والتي شهدت تألقهم في مختلف الأوزان، حيث تصدر الفريق المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني في بطولة طشقند، ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، وتضم البعثة 3 لاعبين، هم باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم.

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