شباب الأهلي يستضيف بني ياس في ذهاب نهائي دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي وضيفه بني ياس في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الذهاب بالدور النهائي من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، على أن يكون الإياب السبت المقبل، على ملعب صالة نادي بني ياس، وفي حالة تبادل الفريقين للفوز في المباراتين، سيتم اللجوء إلى لعب مباراة فاصلة يوم 15 فبراير الجاري.

وتأهل بني ياس، إلى المباراة النهائية، بعد تصدره لترتيب جدول أندية الدوري مع نهاية الدورين الأول والثاني، وذلك بعدما حقق 11 انتصاراً، وجمع 31 نقطة، ليصعد إلى دورة «البلاي أوف»، والتي شهد دورها الأول، فوز بني ياس على العين بنتيجة واحدة بالأشواط 3-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تأهل شباب الأهلي، إلى المباراة النهائية، بعد احتلاله للمركز الثالث في ترتيب جدول أندية الدوري مع نهاية الدورين الأول والثاني، وذلك بعدما حقق 10 انتصارات، وجمع 28 نقطة، ليصعد إلى دورة «البلاي أوف»، والتي شهد دورها الأول، فوز شباب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب، ثم فاز في الإياب بنتيجة أشواط 3-2.

ويدخل شباب الأهلي، الدور النهائي لدوري هذا الموسم 2022-2023، مدافعاً عن الدرع، وقبل الدمج سبق أن توج الأهلي بطلاً للدوري 4 مرات، والشباب مرة واحدة، فيما توج بني ياس، بطلاً للدوري 3 مرات سابقة، أما الوصل، فهو الأكثر فوزاً بدرع الدوري برصيد 12 مرة، وبفارق مرة واحدة عن العين بالمركز الثاني، ونال النصر، درع البطولة 7 مرات، والجزيرة 3 مرات، والشارقة مرة واحدة.

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