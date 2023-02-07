نخبة الرياضيين في أبوظبي الدولية للترايثلون

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة نخبة من أبرز الرياضيين في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 برعاية ضمان، والتي تقام يومي 3 و4 مارس المقبل في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس، حيث تمثل البطولة المرتقبة أولى بطولات سلسلة الترايثلون العالمية.

ويشارك 10 من أبرز الرياضيين العالميين في صفوف فئة النخبة للرجال، ومنهم المصنف العالمي الأول وبطل العالم الفرنسي ليو بيرجر، إلى جانب لاعبين تمكن من هزيمتهما في نوفمبر الماضي للوصول إلى منصة التتويج في أبوظبي وهما الأمريكي مورغان بيرسون، والبلجيكي المصنف في المرتبة الرابعة عالمياً جيل جينز، ويكتمل عقد النجوم ببطل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كريستيان بلومنفلت.

كما يمكن للمشجعين متابعة البريطاني أليكس يي المصنف الثاني على العالم والحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو وبطل ألعاب الكومنولث، والفرنسي فنسنت لويس المصنف العالمي الخامس، وهايدن وايلد من نيوزيلندا، وهو المصنف الثالث عالمياً والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو.

نخبة

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن وجود نخبة من اللاعبين العالميين في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون المرتقبة إشارة واضحة على المكانة الرفيعة للبطولة التي تستضيفها أبوظبي ضمن أجندة بطولات الترايثلون العالمية، ما يبرهن قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى مراراً وتكراراً، وتقديم نسخ مبهرة وناجحة بأعلى معايير الاحتراف العالمية.

وأضاف إن تواجد اللاعبين العالميين يلهم أفراد المجتمع ويشجعهم على جعل الرياضة أسلوباً لحياتهم اليومية، كما يمنح المشاركين في مختلف سباقات الفئات العمرية من المشاركة جنباً إلى جنب مع أبطال اللعبة، ما يضفي المزيد من التميز والتشويق للبطولة المرتقبة.

من جانبه قال خالد الفهيم، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون: «من الرائع أن نشهد إقامة فعالية جديدة في أبوظبي بمشاركة هذه الكوكبة من الأبطال من جميع أنحاء العالم، والذين تمثل مشاركتهم مصدر إلهام حقيقياً للمجتمع المحلي وتعد واحدة من أسباب تزايد شعبية رياضة الترايثلون في الإمارات».

وأضاف الفهيم: إلى جانب سباقات النخبة، نتوقع مشاهدة المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات يشاركون بأعداد أكبر من أي وقت مضى في سباقات الفئات العمرية التي تجري ضمن بطولة الترايثلون العالمية أبوظبي. كما أن السباق سيمثل جولة تأهل للرياضيين الذين يأملون بتمثيل منتخب الإمارات في البطولة العالمية 2023 في بونتيفيدرا، إلى جانب كونه تجربة مجتمعية متميزة على مستوى عالمي.

مشاركة

على جانب آخر، يشارك من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغربي جواد عبد المولى، الذي أحرز لقب بطولة ترايثلون أفريقيا العام الماضي وأصبح أول رياضي من المنطقة يعتلي منصة التتويج في فعالية ضمن سلسلة بطولات الترايثلون العالمية.

وفي فئة النخبة للسيدات، يشارك 24 اتحاداً رياضياً وطنياً بعدد من النجمات وبطلات اللعبة ومنهن المصنفة الثانية عالمياً البريطانية جورجيا تايلر براون، البالغة من العمر 28 عاماً. وتتطلع حاملة الميداليتين الذهبية والفضية في أولمبياد طوكيو والميدالية الفضية في دورة ألعاب الكومنولث، إلى تحقيق إنجاز أفضل بعد حصولها على المركز الثاني في نهائيات البطولة العالمية للترايثلون في أبوظبي في نوفمبر الماضي.

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