«دبي الرياضي» يطلق فعاليات أسبوع شركات الكرة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت الفعاليات الخاصة بـ «أسبوع شركات كرة القدم» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في أندية دبي، بهدف تطوير قدراتها من خلال عرض مبادراتها في المجالات التنظيمية والفنية والمجتمعية، والذي يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس لتحقيق التميز والإنجازات الرياضية وتشارك فيها شركات كرة القدم بأندية دبي الأربعة النصر الوصل وشباب الأهلي وحتا ويستمر لمدة شهر كامل.

وتتضمن فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل وعقد الشراكات تستفيد منها جميع شركات كرة القدم بأندية دبي، حيث يتم توزيع البرنامج الزمني بواقع أسبوع كامل لكل شركة.

وبدأت الفعاليات في شركة النصر لكرة القدم، حيث أقيم في اليوم الأول فعاليات رياضية بالتعاون مع مدارس حماية وبمشاركة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتم تنظيم مسابقات وفعاليات ثقافية ورياضية ترفيهية، والتقط لاعبو الفريق الأول صوراً تذكارية مع لاعبي شركات كرة القدم، وتضمنت فعاليات اليوم الثاني تنظيم محاضرة عن خصائص عقود الاحتراف الرياضي مخصصة للإداريين في شركات كرة القدم وطلبة الجامعات، ومحاضرة عن أهم تعديلات عقود الإعارة، حاضر فيهما حمدة الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوكالة باتحاد الإمارات لكرة القدم، ود. عبد الرزاق سفلو المستشار القانوني في شركة النصر لكرة القدم.

فعاليات

وتتضمن فعاليات اليوم الأربعاء تنظيم محاضرة عن رعاة شركة كرة القدم ومخرجات الشراكة، ومحاضرة عن توقيع شراكات مع مؤسسات مجتمعية ضمن موضوع المسؤولية المجتمعية للشركة، وسيتم في اليوم الأخير تنظيم تدريب تفاعلي للمؤتمرات الصحافية قبل وبعد المباريات، وعقد جلسة عصف ذهني لعرض واعتماد أفضل الأفكار لتحقيق الاستفادة العملية من الإعلام الرياضي.

وسيقام أسبوع شركة حتا لكرة القدم خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير، كما ستقام فعاليات أسبوع شركة شباب الأهلي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير، فيما ستقام فعاليات أسبوع شركة الوصل لكرة القدم خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس.

ويواصل مجلس دبي الرياضي إطلاق البرامج والمبادرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تطوير القطاع الرياضي بشكل عام وفئة الناشئين في مختلف الرياضات بشكل خاص باعتبارهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية، حيث تقام حالياً بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم وبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة ومهرجان أندية دبي لبراعم كرة القدم تحت 8 سنوات، وبطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة.

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