ختام بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج الـ 11

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها الحادية عشرة على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، والتي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 52 لاعباً ولاعبة من 25 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة هي: الإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية مدينة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ومعهد الشارقة للتراث ومنطقة الشارقة التعليمية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وهيئة طرق ومواصلات الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة بيئة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة مطار الشارقة ومجمع القرآن الكريم ودائرة الأوقاف بالشارقة ودائرة الثقافة والإعلام، ومصرف الشارقة الإسلامي، ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، وهيئة الشارقة الصحية، والجامعة القاسمية، ومدينة الشارقة للإعلام - شمس، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة المالية المركزية، والمستشفى القاسمي بالشارقة، ودائرة التسجيل العقاري.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من أعضاء مجالس إدارتي كل من نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت نتائج البطولة، والتي شهدت تنافساً كبيراً حتى الجولة الأخيرة، عن فوز اللاعب عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بلقب البطولة بعد حصوله على العلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات، فيما تساوى ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط، وبعد اللجوء إلى أنظمة كسر التعادل جاءت النتائج النهائية على النحو التالي: حققت الأستاذة الدولية خلود عيسى الزرعوني من دائرة التنمية الاقتصادية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وحل ثالثاً اللاعب السيد عبدالفتاح إبراهيم من بلدية مدينة الشارقة، وجاء بالمركز الرابع اللاعب مصطفى محمود بشير من منطقة الشارقة التعليمية، فيما حل بالمركز الخامس اللاعب محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث.

كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأفضل ثلاث لاعبات في البطولة وهنّ اللاعبة حورية الزرعوني من دائرة الخدمات الاجتماعية واللاعبة مهرة آل علي من دائرة التنمية الاقتصادية واللاعبة روينا أنتيكوينا من تعاونية الشارقة.

من جانبه أشاد الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالفعاليات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، الذي يعتبر وجهة حضارية للعاملين بحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن فكرة إقامة البطولة تستحق الثناء والدعم لما تسهم به من دافع فني ومجتمعي مميز، يؤكد الترابط بين الأندية الرياضية والجهات الحكومية، ويسهم بممارسة أكبر للرياضة، وأوضح أن نادي الشارقة للشطرنج يفتح أبوابه لكل شرائح المجتمع لممارسة لعبة الشطرنج، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تعتبر فرصة جيدة لمد جسور التواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية لمزيد من التعاون، مثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي لرعايته وإشرافه على كل الفعاليات التي تنظمها أندية الإمارة.

وأكد المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن هذه الفعاليات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى خلق وجهة جديدة للموظفين للترويح والترفيه للحد من ضغوط العمل وإتاحة الفرصة لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لمزاولة أنشطة رياضية لزيادة التواصل فيما بينهم في ظل تنافس رياضي شريف من أجل تطوير مهارات الموظفين وإكسابهم لياقة بدنية وفكرية مما يعود على حياتهم الاجتماعية والثقافية بالنفع والفائدة.

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